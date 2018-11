publié le 18/11/2018 à 08:57

Les chiffres ont considérablement augmenté cette nuit. Au lendemain de la mobilisation des "gilets jaunes", Christophe Castaner a dressé un nouveau bilan. Invité de RTL, il a ainsi comptabilisé 287.710 manifestants sur les 2.034 sites occupés samedi 17 novembre.



Une manifestation d'ampleur émaillée par de nombreux incidents sur de nombreux sites. Ainsi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que "409 personnes ont été blessées dans ces manifestations, dont 14 graves". "28 policiers, gendarmes, motards, pompiers ont également été blessés et pour certains de façon grave", a-t-il ajouté.

Des débordements qui ont conduit les forces de l'ordre à intervenir et à interpeller 282 personnes partout en France, dont 157 ont mené à une garde à vue, a précisé le pensionnaire de la place Beauvau. Le dernier bilan faisait état de 117 interpellations et 73 gardes à vue.

Cette nuit a été agitée (...) Il y a eu agressions, bagarres, coups de couteau Christophe Castaner





Quelque 3.500 personnes sont restées mobilisées cette nuit, "sur 87 lieux différents", a également annoncé Christophe Castaner. "Cette nuit a été agitée. (...) Il y a eu des agressions, des bagarres, des coups de couteau", a détaillé le ministre. "Il y a aussi eu des bagarres entre 'gilets jaunes'. Il y a eu beaucoup d'alcool dans certains endroits, et ça a provoqué ces comportements idiots qui peuvent pousser à la violence, et là ça devient inacceptable", a-t-il déploré.

150 sites toujours concernés

Si Christophe Castaner a assuré "respecter le droit de manifester", il a aussi plaidé pour un "respect du droit" en général. "On a le droit de manifester dans le respect du droit. On ne peut pas interdire à des femmes et des hommes de circuler, on ne peut pas obliger des gens à porter des gilets jaunes", lance-t-il.



C'est pourquoi, le ministre de l'Intérieur en appelle à "la responsabilité de chacun" alors que certains "gilets jaunes" poursuivent leur mobilisation ce dimanche 18 novembre. "150 sites sont toujours mobilisés", a annoncé l'ancien délégué général de La République En Marche qui ne "souhaite pas qu'il y ait d'autres incidents aujourd'hui".