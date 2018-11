"Gilets jaunes" : Édouard Philippe dénonce des scènes "d'anarchie"

publié le 18/11/2018 à 20:41

Ils étaient des centaines de milliers à exprimer leur colère tout au long du week-end. Comme annoncé, blocages et barrages filtrants ont paralysé une partie du pays à l'initiative des "gilets jaunes" qui protestaient contre les hausses du prix du carburant. Pour la seule journée de samedi, le ministère de l'Intérieur a annoncé 287.710 manifestants répartis sur les 2.034 sites occupés. Ce dimanche, environ 150 sites étaient encore bloqués.



Après deux jours d'actions, le bilan humain est lourd. Sur RTL dimanche, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, avait annoncé qu'un dernier bilan pour la seule journée de samedi faisait état d'un mort, une manifestante de 63 ans percutée par une conductrice prise de panique, et plus de 400 blessés - dont 14 gravement y compris parmi les forces de l'ordre - et les dégradations ont été nombreuses. Par ailleurs, il avait indiqué l'interpellation de 282 personnes.



Invité du 20 heures de France 2 ce dimanche, Édouard Philippe a réagi aux actions menées tout au long du week-end. "En France, la liberté de manifestation est garantie, mais la France, ce n'est pas l'anarchie. On a vu hier des scènes qui relevaient de l'anarchie, même si je ne mets pas tout le monde dans le même sac", a estimé le Premier ministre, qui a toutefois estimé que le gouvernement tiendrait le cap qu'il s'est fixé.