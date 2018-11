publié le 17/11/2018 à 18:52

Une "gilet jaune" de 63 ans a été tuée dans la matinée en Savoie. La retraitée est morte après avoir été fauchée par une automobiliste sur un barrage. Sur RTL, sa fille a appelé "au calme". C'est l'accident le plus grave, mais ce n'est pas le seul.



Effectivement, dans le Nord à Arras un "gilet jaune"de 71 ans a été renversé. Un automobiliste a tenté de forcer un barrage au niveau d'un rond-point à l'entrée de la ville. Ce manifestant serait, d'après les dernières informations, dans un état grave, mais son pronostic vital n'est pas engagé selon la préfecture.

À Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un policier a été percuté par un automobiliste. Il souffre de quelques contusions légères.

Cette journée de mobilisation a conduit à plusieurs incidents graves à travers la France et ce soir, le ministère de l'Intérieur indique que 227 personnes ont été blessées, dont 6 gravement. En tout, ce sont 282.000 personnes qui ont participé aux différents blocages dans le pays.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - À Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes, un garçon de 11 ans, élève de 6e, s'est suicidé en se jetant d'un pont. Il venait de recevoir deux heures de colle. Une enquête a été ouverte pour savoir si ce geste n'a pas d'autre cause.



International - Plus de 70 morts et au moins 1.000 disparus, c'est le dernier bilan des incendies qui ravagent la Californie depuis maintenant 10 jours.



Société - Un joueur Euromillions a jusqu'à ce soir minuit pour se faire connaitre auprès de la FDJ, sans quoi il perdra le million d'euros qu'il a remporté lors d'un tirage en septembre dernier.



Sport - En rugby, le XV de France à nouveau au pied du mur. Après 5 défaites consécutives, la dernière face à l'Afrique du Sud samedi dernier, les joueurs de Jacques Brunel vont tenter d'inverser la vapeur face à l'Argentine.