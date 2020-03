Coronavirus : 6 astuces pour ne pas s'ennuyer pendant le confinement

publié le 19/03/2020 à 06:31

En ce jeudi 19 mars, la France entre dans son troisième jour de confinement. Après l'allocution d'Emmanuel Macron qui a appelé les Français à minimiser leurs déplacements, une très large partie de la population doit s'adapter pour limiter au mieux la propagation du coronavirus sur l'ensemble du territoire.

Pour rappel, chaque citoyen doit désormais être muni d'une attestation obligatoire pour tout déplacement. Ce document permet à chacun d'attester la nature de son déplacement, la destination et la raison, y compris pour les piétons. Téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur, ce document peut également être rédigé à la main, sur papier libre. Dans le cas où vous ne l'avez pas sur vous lors d'un contrôle de police, vous encourez une amende pouvant aller jusqu'à 135€.

Si cette attestation vous permet d'aller faire vos courses, effectuer une activité physique où acheter des médicaments, vos déplacements sont réduits et l'essentiel de votre temps se passera chez vous. La rédaction de RTL vous propose donc six astuces pour ne pas vous ennuyer.

1. Gardez contact avec vos proches

Que vous soyez seul ou confiné avec votre famille, être isolé physiquement ne veut pas dire qu'il faut couper tout contact avec le reste du monde, bien au contraire. Une telle situation pourrait même entraîner un repli sur vous-même au fil des jours et il est donc judicieux de prendre des nouvelles de vos ami(e)s, membres de votre famille ou même vos collègues de travail.

S'il vous est possible de communiquer avec eux par téléphone en les appelant ou en envoyant un message, les appels vidéo par certains réseaux sociaux pourraient vous permettre de rendre le dialogue plus vivant. Dans le cas où vous n'auriez ni wifi, ni téléphone, il vous est évidemment possible d'envoyer des lettres puisque les facteurs continuent de travailler pendant cette période de confinement.

2. Le sport pourrait être un allié de taille

Pendant cette période de confinement, le ministère des Sports vous accompagne pour maintenir une activité physique régulière à votre domicile avec des recommandations et des conseils simples à mettre en pratique. Si une activité physique en solitaire à l'extérieur comme un jogging par exemple est autorisé pour pouvoir sortir de chez vous, il vous est également possible de vous entretenir depuis votre domicile.



Le ministère des Sports conseille une heure d'activité physique par jour pour les enfants et les adolescents et 30 minutes pour les adultes. L'avantage du renforcement musculaire est qu'il ne nécessite presque aucun matériel. Avec une chaise, des bouteilles d’eau remplies, une marche d’escalier, vous pouvez renforcer toutes les chaînes musculaires de votre corps. Des montées et descentes, plusieurs fois par jour de vos escaliers vous maintiendront en forme tout comme le fait d'enchaîner des séries de pompes, abdominaux, gainage et autres exercises de musculation.

3. Instaurez un cadre avec vos enfants

Il pourrait être judicieux d'organiser un conseil familial et de discutez avec vos enfants de la façon dont les journées doivent se passer, en leur expliquant ce qu'est le confinement et en les rassurant si besoin tout en leur demandant leur avis. En sachant que tous les lieux de loisirs comme les musées, les cinémas et les salles de jeux sont fermés, vous allez pouvoir multipliez les jeux et autres activités avec eux.



Chaque jour, organisez avec eux des sessions jeux de société, des ateliers cuisine, du temps pour la lecture ou même le coloriage. S'il ne faut pas en abuser, les temps devant l'écran avec des dessins animés, films ou jeux vidéos peuvent également être une solution. Peu importe l'activité que vous choisirez, gardez bien en tête que votre imagination, votre bonne humeur et votre patience seront des clés essentielles pour le bonheur de vos enfants.

4. Re(re)gardez ou (re)lisez les grands classiques du cinéma et de la littérature

Pour lutter contre la déprime de l'isolement et de l'ennui, vous pouvez compter sur les grands héros et héroïnes de la pop culture qui ont marqué l'histoire du cinéma. De nombreuses sagas en plusieurs volets comme Star Wars, le Seigneur des Anneaux ou encore Harry Potter, qui ont été vues et revues par des millions de fans pourraient donc vous attirer à faire passer le temps.



Si vous êtes un adepte de films ou séries et abonné à Netflix, il vous est également possible de découvrir les 10 films et les 10 séries les plus regardés de l'année dernière sur la plateforme. Cette période de confinement pourrait ainsi vous permettre de regarder les séries Stranger Things et La Casa de Papel et les films Bird Box ou Murder Mystery.



Côté littérature, il vous est aussi possible de vous replongez dans vos livres préférés. Même s'il est devenu difficile d'acheter des livres ou d'en emprunter pendant le confinement, relisez ceux que vous avez déjà chez vous. Il n'est plus à démontrer que la lecture est un excellent remède contre le stress et l'anxiété et vous aide à vous détendre.

5. Mettez-vous à jour dans vos documents administratifs

Un tas d'enveloppes encore fermées dans l'entrée, des factures oubliées dans un tiroir ou des dizaines d'années de courrier mal rangées, nombreux sont ceux à avoir la phobie des documents administratifs et cette période de confinement pourrait être l'occasion idéal de faire le tri.



Prenez donc le temps d'analyser ce qu'il est bon de garder ou jeter et de trier vos documents en plusieurs catégories comme les factures, les papiers d'assurance maladie ou de votre voiture, la scolarité de vos enfants et même vos fiches de paye. Une fois que cela sera bien classé, vous vous sentirez plus léger.



Il peut aussi vous être nécessaire de faire le tri dans vos vêtements, meubles, livres et autres articles de cuisine que vous n'avez pas utilisé depuis plusieurs mois et auxquels vous n’avez pas d’attachement particulier et que vous pouvez faire disparaître ou vendre à la fin de la période de confinement.

6. Proposez votre aide aux personnes âgées

Les personnes âgées sont les plus vulnérables durant cette crise sanitaire. Dans le cas où vous habitez dans un immeuble ou avez un voisin proche et que vous êtes jeune, n'hésitez pas à leur proposer votre aide pour s’occuper de leurs courses ou allez chercher leurs produits à la pharmacie. Il faut évidemment rappeler que les contacts avec elles doivent se faire le moins possible donc munissez vous d'une paire de gants et déposez leur leurs courses devant chez elles avant de les contacter. Prévenez-les de bien de se laver les mains avant de s'en saisir.