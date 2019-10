publié le 19/10/2019 à 08:30

C'est la première fois que Netflix révèle ses audiences. Le géant américain du streaming, qui devra bientôt faire face à l'arrivée de Disney+ (12 novembre 2019 aux États-Unis) a en effet dévoilé via le New York Times son Top 10 des séries et des films les plus regardés entre octobre 2018 et septembre 2019.

Presque sans surprise, c'est Stranger Things, la série portée par un groupe d'ados à la sauce 80's et ambiance science-fiction qui arrive en première place avec 64 millions de "vues". Arrive ensuite The Umbrella Academy (45 millions), adaptation des comics éponyme sur une fratrie de héros et héroïnes, avec de l'humour, des super-pouvoirs et du drame. En troisième place, La Casa de Papel (44 millions), la série espagnole qui a fait un véritable carton aux quatre coins du globe.

You, la série qui a permis à Penn Badgley de Gossip Girl de revenir sur le devant de la scène n'est pas en reste avec 40 millions, ex aequo avec Sex Education, une série à l'humour on ne peut plus british et au contenu qui éduquera les ados... et les autres.

Le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix Crédit : capture le New York Times / Netflix

Le triomphe de "Bird Box"

> BIRD BOX ' Bande-annonce officielle [HD] ' Netflix Date : 28/11/2018

Là aussi, c'est presque sans surprise que l'on découvre LE film le plus regardé de 2018-2019 sur Netflix. 80 millions de "vues" Netflix ont visionné Bird Box,le thriller horrifique emmené par Sandra Bullock. Depuis le 21 décembre 2018, soit un mois après sa sortie, le géant du streaming enregistre le plus gros succès de son histoire. Une intrigue terrifiante, une médiatisation avec le "Bird Box Challenge" et un "effet de masse" ont permis le succès record de ce film. Arrivent ensuite la comédie Murder Mystery (73 millions) servie par Jennifer Aniston et Adam Sandler, et Triple Frontier (52 millions), un thriller tout en testostérones avec Ben Affleck, Charlie Hunnam, Oscar Isaac, Garrett Hedlund et Pedro Pascal. Les comédies teen-romantiques The Perfect Date et Tall Girl ont aussi été des succès avec 48 et 41 millions de "vues".

Le Top 10 des films les plus vus sur Netflix Crédit : Capture New York Times / Netflix