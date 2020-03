Coronavirus : a-t-on le droit de faire du footing en période de confinement ?

publié le 17/03/2020 à 10:38

Peut-on encore aller courir dehors en période de confinement ? Si l'on en croit le site du ministère de l'Intérieur, malgré les restrictions de déplacements qui entrent en vigueur ce mardi 17 mars à 12h, les dérogations incluent les "déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective".



Ainsi, comme le précisait ce lundi 16 mars au soir sur RTL le Professeur Annane, "dans l'absolu", on peut faire du jogging dehors, "si on est tout seul dans la rue". Néanmoins en pratique, "si tout le monde se dit ça, il y aura un groupuscule et on rompt la distance qui est essentielle pour se sortir de cette épidémie", assure le professeur. Il faut donc éviter tout effet de masse et de groupe dans les rues qui pourrait accélérer la propagation du virus.



Il rappelle que dans cette période de confinement, qui devrait durer à minima 15 jours, il reste important de s'aérer, "le virus n'étant pas présent dans l'air". En effet, le coronavirus "se transmet d'un individu à l'autre principalement par les postillons". Selon lui, il n'y a donc "aucun risque à s'aérer au contraire", si on le fait seul et qu'on court à distance des gens.

Privilégiez les lieux isolés pour vous aérez l'esprit

Privilégiez donc les lieux isolés si vous résidez près d'un coin de nature. Courir pourrait également vous aider psychologiquement également à tenir durant cette période de confinement anxiogène qui pourrait être amenée à perdurer.