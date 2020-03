publié le 15/03/2020 à 11:38

Édouard Philippe a annoncé samedi soir que la France était passée au stade 3 de l'épidémie de covid-19, ce qui signifie que le virus circule désormais sur tout le territoire. Le Premier ministre a aussi déclaré que tous les lieux non-essentiels à la vie quotidienne devaient fermer, et ne pas rouvrir jusqu'à nouvel ordre.

Un décret paru au Journal Officiel précise que les commerces et lieux publics concernés seront fermés jusqu'au 15 avril. Une ordonnance renouvelable si l'épidémie de coronavirus n'est pas freinée d'ici là.

Le milieu de l'événementiel est particulièrement touché par ces mesures de confinement. Celui du tourisme aussi étant donné que les restaurants et bars d'hôtels sont sur la liste, et les stations de ski aussi. La saison de sports d'hiver se termine donc près d'un mois avant la date prévue.

Les lieux qui sont fermés

Tous les restaurants, bars, boîtes de nuit, cinémas et autres lieux de loisirs doivent fermer jusqu'au 15 avril minimum.

Sont également concernés les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, les centres commerciaux, les salles de danse et de sport (type fitness), tous les établissements sportifs couverts, les stations de sports d'hiver, les salles de jeux, les bibliothèques, les centres de documentation, les salles d'expositions et les musées.

Pour rappel, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités sont également fermés, pour l'instant jusqu'au 29 mars.

Ceux qui restent ouverts

Comme Édouard Philippe l'a précisé samedi soir "tous les services essentiels à la vie des concitoyens resteront ouverts". Ce qui veut dire que les magasins alimentaires (supermarchés, boulangeries, boucheries, poissonneries…), les pharmacies, les banques et les stations essences sont bien accessibles. Les bureaux de tabac-presse sont aussi sur la liste.



Si les restaurants et débits de boissons ne peuvent plus accueillir de public, ces établissements sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Les plateformes comme UberEats ou Deliveroo peuvent continuer leur activité, de même que les drives des fast-foods.



Les hôtels restent ouverts mais les bars et restaurants d'hôtels ne peuvent plus accueillir du public. Les lieux de culte restent aussi ouverts mais toutes les cérémonies et tous les rassemblements doivent être reportés.



À noter que les transports urbains continuent de fonctionner mais il est conseillé de les éviter au maximum. À Paris, le trafic du métro sera réduit à partir de lundi 16 mars et fonctionnera à 80% de ses capacités. Les transports longue distance (trains, car, avions) vont être progressivement réduits.