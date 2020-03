Coronavirus : vers un accès limité sur Netflix et YouTube pour le télétravail ?

publié le 16/03/2020 à 11:16

Avec les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus en France, nombreux et nombreuses sont les Français à démarrer cette semaine du 16 mars 2020 en télétravail.

Et avec le confinement, et la fermeture "des lieux non indispensables à la vie du pays", comme les bars, les théâtres et les cinémas, les opérateurs de télécoms s'attendent à une hausse inédite du trafic sur les plateformes de streaming, comme Netflix. Pour privilégier le télétravail, certaines mesures pourraient donc être prises par les opérateurs pour favoriser la productivité, comme le révèle Le Journal du Dimanche.

"Tous les opérateurs télécoms ont mobilisé des milliers d'ingénieurs et de techniciens qui superviseront et entretiendront l'ensemble du réseau", explique ainsi Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des télécoms. Pour privilégier le télétravail et éviter des pics de saturation sur les sites et plateformes, les télécoms pourraient réduire les bandes passantes vers les sites de divertissements. Pour le moment, il n'y a pas eu plus de précision sur le sujet.