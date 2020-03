Stéphane Bern: "N'oublions pas la culture, les gens ont aussi besoin de se détendre"

publié le 16/03/2020 à 15:00

Période de confinement oblige, impossible, ce lundi, de vous proposer un numéro "ordinaire" d'À la bonne heure ! Mais qu'à cela ne tienne, comme le dit Stéphane Bern, qui a pu rejoindre les studios d'RTL à Neuilly-sur-Seine: "N'oublions pas la culture, les gens ont aussi besoin de se détendre !" C'est donc une émission spéciale que nous vous avons concocté, plus courte qu'à l’accoutumée et avec moins de chroniqueurs, mais dans laquelle Stéphane s'entretient au téléphone avec des invités prestigieux: l'écrivaine Tatiana de Rosnay, qui nous parle de son nouvel ouvrage, un récit d'anticipation intitulé Les fleurs de l'ombre (Robert Laffont - Héloïse d'Ormesson); Thomas Dutronc qui nous fait découvrir en avant première des extraits de son prochain album, Frenchy, dont la sortie a été repoussée au mois de juin; Mercotte, la formidable coanimatrice du Meilleur pâtissier sur M6... sans oublier le "Web de Cyprien Cini" et même Baptiste, coach sportif en Île-de-France, qui nous donne quelques conseils utiles pour ne pas se ramollir malgré le manque d'activités !

Les fleurs de l'ombre Crédit : Robert Laffont - Héloïse d'Ormesson

"Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 8e étage, avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve, ou cauchemar ? Depuis qu’elle a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d’être observée. Et le doute s’immisce. Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d’une imagination trop fertile ?"

Le nouvel album de Thomas Dutronc disponible le 5/06 !

Le grand passionné de guitare, humble disciple de Django Reinhardt, revient avec le projet dont il a toujours rêvé : Frenchy. Après 4 albums et des centaines de concerts en France, Thomas revient avec un album "French Touch" abordant les plus grands classiques de l’héritage musical français: C'est si bon, La vie en rose, Plus je t'embrasse... Ces titres ont pour destin commun d’avoir parcouru le monde, dans leur version originale ou en version étrangère. Pour ce nouvel opus, Thomas s'est entouré d'un casting international prestigieux : Diana Krall, Iggy Pop, Billy Gibbons, Haley Reinhardt, Youn Sun Nah, Stacey Kent…

Thomas Dutronc Crédit : Frenchy

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Cyprien Cini !