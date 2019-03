Le rangement, c'est maintenant : tous les trucs et astuces !

publié le 09/03/2019 à 07:00

Trier, jeter, donner, par où commencer ?



Invitée : Aurélie Belais, home organizer, société Homezen et blog "un bon coup de belais"

Quels sont les trucs et astuces pour gagner de la place chez soi ?



Invitée : Sarah de Forceville, Responsable développement du site e-commerce "On range tout !"





Les boîtes sont-elles la touche déco indispensable de nos maisons ?

Invitée : Pauline Levasseur, professionnelle de l’organisation et fondatrice du premier réseau français d’experts en en organisation et rangement "By Pauline"