Confinement : comment obtenir une attestation de sortie sans internet ?

et AFP

publié le 18/03/2020 à 10:34

Au deuxième jour du confinement imposé par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 en France, l'exécutif a promis de renforcer les contrôles et de durcir les sanctions.

Désormais, toute personne qui quitte son domicile sans attestation s'expose à une amende forfaitaire de 135 euros, portée à 375 euros avec la majoration. Le décret détaillant la mise en place de cette contravention réprimant la "violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile" a été publié ce mercredi 18 mars au Journal officiel et entre en vigueur "immédiatement".

Toutes les personnes qui circulent dans les rues doivent donc être "en mesure de justifier leur déplacement" avec une attestation, au risque de se voir infliger cette amende. Les déplacements tolérés sont ceux entre domicile et travail quand c'est absolument nécessaire, pour aller faire ses courses, pour raisons de santé, ou encore pour "motif familial impérieux ou l'assistance de personnes vulnérables", avait détaillé le gouvernement.



#CORONAVIRUS #COVID19 | Pour vous déplacer, vous devez obligatoirement être munis d’une attestation de déplacement dérogatoire. Vous pouvez soit la télécharger et l’imprimer soit la reproduire de façon manuscrite sur papier libre.

+ d’informations 👉 https://t.co/ZSZETPFTeG pic.twitter.com/GSLXwrabdU — Gouvernement (@gouvernementFR) March 17, 2020

Mais comment obtenir cette attestation si l'on ne dispose d'aucune connexion internet ? Plusieurs solutions existent. La plus simple est de la rédiger sur papier libre à la main. Dans ce cas, vous devrez donc écrire, dater, signer une nouvelle attestation que vous conserverez à chacun de vos déplacements sous peine d'être sanctionné. Ce mercredi, plusieurs quotidiens nationaux et régionaux tels que L'Équipe ont publié dans leurs pages cette attestation que vous pouvez donc découper et remplir ou recopier à la main.

Une autre solution consiste à présenter sur votre smartphone l'attestation numériquement remplie. Le PDF fourni par le gouvernement est en effet éditable. Par ailleurs, le gouvernement envisage de lancer une application pour remplir, signer et présenter le fameux document directement sur son smartphone. Dans ce cas, il ne vous restera donc plus qu'a trouver une connexion publique à internet pour télécharger l'application ou le document en PDF.