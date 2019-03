Days of Wonder

Crédits : Days of Wonder | Date :

Yamataï / Prix : 54 euros Crédits : Days of Wonder | Date :

Days of Wonder

Crédits : Days of Wonder | Date :

Smallworld / Prix : 48 euros Crédits : Days of Wonder | Date :

Days of Wonder

Crédits : Days of Wonder | Date :

Les Aventuriers du Rail / Prix : 37,90 euros Crédits : Days of Wonder | Date :

publié le 29/11/2018 à 10:36

Jeux de plateaux classiques, de coopération ou jeux potaches pour l'apéro... les jeux de société sont un incontournable des cadeaux de fin d'année.

Avec395 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 soit 11,5% des ventes totales de jeux et jouets selon la Fédération française des industries du jouet, l'industrie du jeu de société reste l'un des piliers du monde du jeu dans l'Hexagone. Les raisons d'y succomber sont multiples : ces jeux offrent des moments privilégiés en famille ou entre amis. Il permettent aussi de développer son esprit de coopération, de tester sa réactivité, d'entraîner sa créativité ou de devenir un fin stratège.



Si vous n'y connaissez pas grand chose, pas la peine de prendre de risques : optez pour un grand classique accessible à tous (à partir de 8 ans). Pour les connaisseurs qui souhaitent sortir des sentiers battus, Noël peut aussi être l'occasion de découvrir des jeux originaux.

La rédaction de RTL.fr a sélectionné 17 jeux de société passionnants et incontournables, pour tous les goûts et toutes les occasions.



Les jeux seul ou à deux

Anti-virus

Logique, patience

Prix : 22,99 euros



Un casse-tête avec plusieurs niveaux de difficultés pour apprendre en douceur.



L'objectif : faire sortir le "virus" rouge de la cellule en faisant coulisser les autres pièces de couleur.



Anti-Virus, casse-tête - Prix : 22,99 euros Crédit : Smart games

Perplexus

Dextérité, patience

Prix : 25 euros



Un casse-tête addictif très simple à comprendre et qui nécessite une sacré dose de patience.



L'objectif : faire cheminer une bille pour atteindre le bout du labyrinthe.



Perplexus, casse-tête / Prix : 25 euros Crédit : Asmodée

Carcassonne

Construction, tactique

De 2 à 5 joueurs

Durée : moins de 1 heure

À partir de 8 ans

Prix : 26,90 euros



Un grand classique du jeu tactique abordable et accessible à tous.





L'objectif : dans la France des châteaux forts, construisez votre propre cité médiévale.

Carcassonne / Prix : 26,90 euros Crédit : Filosofia

Les jeux compacts à petits prix

Citadelles

Stratégie, rôle

À partir de 10 ans

De 2 à 7 joueurs

Durée : moins d'une heure

Prix : 13,50 euros



Très compact, ce jeu brillant convoque beaucoup de compétences (analyse, tactique, bluff, observation des autres joueurs) et promet un déroulé très différent à chaque partie.



L'objectif : construisez votre citadelle en accumulant des "quartiers" et en incarnant tour à tour plusieurs personnages (roi, évêque, voleur, magicien, marchand, architecte et condottière).



Citadelles / Prix : 13,50 euros Crédit : Edge

Munchkin

Stratégie, humour

À partir de 10 ans

De 3 à 8 joueurs

Prix : 19,90 euros



Ce jeu multiplie les références humoristiques aux jeux de rôle, comme le célèbre Donjons et Dragons.



L'objectif : aidez votre personnage à accumuler des objets magiques pour être le premier à atteindre le niveau 10. Au cours d'une partie, vous devrez toujours choisir entre coopérer et trahir les joueurs pour mieux avancer.



Munchkin / Prix : 19,90 euros Crédit : Edge

Saboteur

Bluff, stratégie

À partir de 8 ans

De 3 à 10 joueurs

Prix: 12,90 euros



Un jeu de bluff compact et très prenant dans le même esprit que le célèbre "loup garou", dans lequel des "nains" affrontent les "saboteurs".





L'objectif : Pour les joueurs qui tirent une carte "nain", l'objectif est de trouver un trésor dissimulé sous trois cartes possibles. Pour ceux qui tirent une carte "saboteur", l'objectif est au contraire de les en empêcher... Sans se faire démasquer.

Saboteur / Prix: 12,90 euros Crédit : Gigamic

Les jeux rapides à jouer à l'apéro

Blanc-Manger Coco

Humour

À partir de 16 ans

De 3 à 20 joueurs

Prix : 30 euros



Fous rires assurés avec ce jeu, idéal à jouer entre amis à l'apéro ou en fin de soirée. Avantage : vous pouvez arrêter la partie quand vous le souhaitez. Dans le même genre, vous pouvez aussi opter pour le jeu Limite Limite.



L'objectif : composer la phrase la plus drôle possible à partir d'une carte "questions" lue par l'un des autres joueurs et des cartes "réponses" que vous avez en main.



Blanc Manger Coco / Prix : 30 euros Crédit : Blanc Manger Coco

Bang !

Jeu de rôle



À partir de 8 ans

4 à 7 joueurs

Prix : 17,90 euros



L'objectif : dans l'impitoyable Far West, les joueurs, dont les rôles sont secrets, doivent s'affronter au cours de duels pour parvenir à leurs fins.

Bang! / Prix : 17,90 euros Crédit : Asmodee

Burger Quizz

Humour, mémoire, rapidité

À partir de 10 ans

À partir de 2 joueurs

Durée : 20 minutes

Prix : 24,99 euros



L'air de rien, ce jeu à l'humour déjanté tiré du célèbre jeu télévisé convoque à la fois créativité, rapidité, esprit d'équipe et mémoire.



Burger Quizz / Prix : 24,99 euros Crédit : Dujardin

Codenames

Jeu de déduction et d'association d'idées

À partir de 12 ans

De 2 à 8 joueurs

Durée : moins de 30 minutes

Prix : 20 euros



Un jeu d'association d'idées original et rapide sur le thème des agents secrets.





L'objectif : deux équipes rivales s'affrontent. Dans chaque équipe, un informateur doit faire deviner à ses enquêteurs l'identité des 25 agents secrets qui travaillent pour eux. Pour cela, il n'a droit de dire qu'un seul mot à chaque tour.

Codenames / Prix : 20 euros Crédit : Iello

Les jeux de plateau

Les Aventuriers du rail



Stratégie, bluff

À partir de 8 ans

Deux joueurs minimum

Durée : environ 1hPrix : 37,90 euros



Un jeu de plateau riche et prenant sur le thème de la conquête de l'Ouest.



L'objectif : créez le plus important réseau de chemin de fer en bloquant vos adversaires. Bluff, discrétion de mise, esprit de collaboration nécessaire si vous décidez de jouer en équipes !



Les Aventuriers du Rail / Prix : 37,90 euros Crédit : Days of Wonder

Monopoly Tricheur



À partir de 8 ans

2 à 6 joueursDurée : plus de 1h

Prix : 21,99 euros



Le plus célèbre des jeux de plateau revisité pour le plus grand plaisir des amateurs de triche.



L'objectif est similaire à celui du Monopoly classique, mais ce sont les règles qui changent. Tout au long du jeu, vous pouvez par exemple actionner une carte "triche" et trafiquer le montant du dé ou omettre de payer un loyer. Si vous n'êtes pas vu en train de tricher, vous n'êtes pas pris !



Monopoly - Éditions Tricheurs / Prix : 21,99 euros Crédit : Hasbro

Smallworld

Stratégie

À partir de 10 ans

De 2 à 5 jours

Durée : plus de 1h30

Prix : 48 euros



Un must have du jeu de plateau à la fois équilibré, dynamique et accessible. Si le concept de jeu est relativement simple, sa richesse est décuplée par le nombre important de "peuples fantastiques" et des pouvoirs spéciaux.



L'objectif : conquérir un empire aux dépens de ses adversaires en choisissant de s'appuyer sur le bon peuple au bon moment.



Smallworld / Prix : 48 euros Crédit : Days of Wonder

Yamataï

Stratégie, réflexion

À partir de 12 ans

De 2 à 4 joueurs

Plus de 1h30

Prix : 54 euros



Un jeu de plateau aux somptueux graphismes à destiner aux passionnés de jeux.





L'objectif : vous êtes chargé par la reine du royaume légendaire de Yamataï d'annexer de nouveaux territoires. Pour parvenir à vos fins, vous devrez explorer et coloniser ces espaces vierges, puis y implanter de nouveaux bâtiments.

Yamataï / Prix : 54 euros Crédit : Days of Wonder

Les jeux coopératifs

Pandémie

Réflexion



À partir de 10 ans

De 2 à 4 joueurs

Durée : moins de 1h

Prix : 34,95 euros



Un grand classique du jeu coopératif, à la fois interactif et immersif.



L'objectif : avec vos coéquipiers, vous livrez bataille contre une épidémie de quatre maladies mortelles, avant qu'elles n'anéantissent le monde.

Pandémie / Prix : 34,95 euros Crédit : Filosofia

Magic Maze

Réflexion, rapidité

À partir de 8 ans

De 1 à 8 joueur(s)

Durée : inférieur à 30 minutes

Prix : 22,50 euros



Un jeu de coopération très original qui va faire travailler vos méninges.



L'objectif : après avoir commis un larcin dans un centre commercial, quatre personnages doivent sortir le plus vite possible du labyrinthe sans se faire attraper. Ils devront le faire en silence, dans un temps imparti et en se coordonnant dans leurs mouvements.



Magic Maze / Prix : 22,50 euros Crédit : Sit Down !

Les taxis de la Marne



Coopération, concentration

À partir de 10 ans

De 1 à 5 joueur(s)

Durée : 30 minutes

Prix : 13,50 euros



Un jeu compact aux graphismes élégants et soignés. Il s'inspire du célèbre épisode des taxis de la Marne en septembre 1914, au cours duquel 600 taxis réquisitionnés par le Maréchal Gallieni ont envoyé en renfort 4.000 hommes sur le champ de bataille.



L'objectif : lieutenants en charge de la logistique, vous devez coopérer entre joueurs pour organiser les convois et envoyer le plus d'hommes possibles. À la fin de la partie, vous comptez vos points : une fiche vous indiquera le niveau que vous avez réussi à atteindre.

Les taxis de la Marne / Prix : 13,50 euros Crédit : Cocktail Games / Asmodee