publié le 17/05/2017 à 11:20

C'est le jour J. Le premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron est dévoilé ce mercredi 17 mai, après un report de 24 heures. Cette nouvelle équipe, voulue par le président de la République, devra être d'une probité irréprochable, paritaire, ouverte à la société civile et surtout "et de droite et de gauche", une rupture dans la vie politique. Signe de la primauté donnée à l'éthique, l'annonce de cette équipe d'une quinzaine de ministres a été retardée de 24 heures, afin de vérifier la situation fiscale de chacun et l'absence de conflits d'intérêt.



L'équipe sera dévoilée à 15 heures à l'Élysée. La rencontre entre Emmanuel Macron et le président du Conseil européen Donald Tusk, initialement prévue à la mi-journée, est décalée dans la soirée "pour des raisons d'agenda", a indiqué la présidence. Également reporté d'un jour, le Conseil des ministres se tiendra jeudi. Le contrôle des ministres est réalisé sous la houlette de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), créée après l'affaire Cahuzac, sous le quinquennat de François Hollande.

Suivez l'annonce du gouvernement

11h12 - Objectif en vue des législatives des 11 et 18 juin : obtenir au Parlement "une large majorité présidentielle, base de l'action du futur du gouvernement" et "marginaliser les oppositions des anciens partis de gouvernement en dessinant un arc de soutien allant des "progressistes" de l'ancien PS au centre-droite", considère le politologue Olivier Ihl.