publié le 17/05/2017 à 16:17

Emmanuel Macron l'avait promis : son gouvernement serait à la fois composé d'hommes et de femmes d'expérience, mais aussi de membre de la société civile. C'est le cas de Mounir Mahjoubi, 33 ans, et dont le nom a été prononcé par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée ce mercredi 17 mai, pour occuper le poste de secrétaire d'État chargé du Numérique, occupé auparavant par Axelle Lemaire et plus dernièrement Christophe Sirugue.



Ce choix n'est pas un hasard. En 2006, Mounir Mahjoubi, titulaire d'un CAP Cuisine, d'une maîtrise de droit à la Sorbonne et d'un master de finance à Sciences Po Paris, participait déjà à la stratégie numérique de la campagne de Ségolène Royal. Même chose en 2012, où il fait partie de l'équipe de la communication numérique de François Hollande. Puis en janvier dernier, lorsqu'il rejoint Emmanuel Macron au cours de la campagne, il est logiquement nommé conseiller stratégie numérique du candidat. Plus précisément, Mounir Mahjoubi gérait le site internet d'Emmanuel Macron, tout comme son compte Twitter. Il préparait même l'équipe du candidat à faire face aux piratages informatiques.

Quelques jours avant d'être nommé secrétaire d'État chargé du Numérique, il avait été investi par La République En Marche pour les prochaines législatives, dans la 16ème circonscription de Paris. Un défi de taille pour le trentenaire, qui sera opposé à Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste.