publié le 17/05/2017 à 15:07

Il était largement pressenti pour ce poste. Alexis Kohler l'a annoncé mercredi 17 mai depuis la cour de l'Élysée : Nicolas Hulot intègre le gouvernement d'Édouard Philippe, le premier du quinquennat d'Emmanuel Macron. L'ancien présentateur de TF1 a été nommé ministre de la Transition Écologique et Solidaire avec rang de ministre d'État.



Ancien candidat à la primaire Europe Écologie-Les verts en 2012, Nicolas Hulot avait été battu par Éva Joly. Écœuré par la politique, comme il le raconte dans Plus haut que mes rêves (2013), il s'était alors consacré à la fondation qui porte son nom. Mais à l'aube de la campagne pour la présidentielle 2017, son nom à recommencé à circuler et le rôle qu'il a joué pendant la COP 21 le faisait apparaître en recours possible. Mais malgré des sondages et une cote de popularité très positifs, il avait renoncé.

