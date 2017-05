et Bernard Lehut

publié le 17/05/2017 à 15:18

Après une semaine de suspens, le gouvernement d'Emmanuel Macron est enfin connu. Le nouveau secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a dévoilé mercredi 17 mai, à 15 heures, la composition du premier gouvernement d'Emmanuel Macron, après un report de 24 heures. On connaît donc le nom du nouveau ministre de la Culture, qui succède à Audrey Azoulay. Il s'agit de Françoise Nyssen, 66 ans.



Elle est co-directrice et présidente du directoire de la maison d'édition arlésienne Actes Sud. Selon Bernard Lehut, spécialiste littéraire de RTL, "Françoise Nyssen est l'une des figures majeures de l'édition française". Avant de mettre les pieds dans le monde de l'édition, elle obtient une licence en science, une agrégation de l'enseignement secondaire et un diplôme d'urbanisme. Elle finit par rejoindre la maison d'édition de son père, Actes Sud en 1978.

Lorsqu'elle prend la relève, elle érige Actes Sud au rang de grande maison d'édition : l'entreprise obtient le Goncourt, le Goncourt du premier roman et le Nobel de littérature en 2015. Elle a également su développer une littérature populaire en publiant le best-seller Millénium, véritable phénomène mondial. Françoise Nyssen obtient finalement la légion d'honneur en 2013

Une éditrice engagée

C'est également une progressiste : "Elle a pris position dans beaucoup de combats, plutôt à gauche", souligne Bernard Lehut sur RTL. Françoise Nyssen avait appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron lors des élections présidentielles. Le président élu et son Premier ministre ont donc choisi une amatrice des arts et de la littérature pour réformer le monde de la Culture.



La nouvelle ministre va prendre très rapidement ses fonctions : elle devrait faire ses premiers pas en tant que ministre lors du Festival de Cannes, dont la 70ème édition débute mercredi 17 mai au soir. Les nouveaux ministres de la Culture investis ont pour coutume de prendre leurs fonctions lors du prestigieux rendez-vous du cinéma international, qui succède à l'élection présidentielle.