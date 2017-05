publié le 17/05/2017 à 15:42

Gérald Darmanin, membre du parti Les Républicains, a été nommé ministre de l'Action et des Comptes publics. Il fait partie, avec Bruno Le Maire, des deux uniques cadres de droite à être nommé dans le gouvernement du premier ministre Édouard Philippe, lui-même issu des rangs du parti Les Républicains.



Ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne pour la présidence de l'ex-UMP en 2014, Gérald Darmanin est par ailleurs vice-président de la région Hauts-de-France et maire de la ville nordiste de Tourcoing. Lors de la primaire de la droite et du centre, il avait également apporté son soutien à l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Dans l'ordre protocolaire du gouvernement Philippe, il apparaît à la treizième position. Au sein de l'exécutif, il pilotera le Budget, la Sécurité sociale, la Fonction publique et la Réforme de l'État.

Ce proche de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, avait démissionné en mars 2017 de son poste de secrétaire général adjoint des Républicains, afin de protester contre le maintien de la candidature de François Fillon à l'élection présidentielle. "Jusqu'à présent, ce sont les socialistes qui faisaient monter le Front national, maintenant c'est nous. J'ai honte de ma droite", avait-il écrit sur Twitter après le rassemblement pro-François Fillon au Trocadéro, à Paris.

Plus jeune ministre du nouveau gouvernement

Âgé de 34 ans, Gérald Darmanin est le plus jeune ministre du gouvernement nommé par Emmanuel Macron, en concertation avec Édouard Philippe. Seul Mounir Mahjoubi, nommé secrétaire d'État auprès du premier ministre, en charge du Numérique, est de deux ans son cadet. Juriste de formation, il est diplômé de l'IEP de Lille.