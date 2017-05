publié le 17/05/2017 à 11:43

"Vous allez passer pour un traître." Jusqu'au bout, Alain Juppé aura tenté de dissuader Édouard Philippe, premier Premier ministre d'Emmanuel Macron, d'accepter d'entrer à Matignon. La confidence, révélée par Le Canard enchaîné de ce 17 mai, prouve que le maire de Bordeaux, candidat malheureux de la primaire de la droite, s'essaie à un exercice funambulesque entre son parti, Les Républicains, qu'il promet de soutenir coûte que coûte, et l'un de ses disciples, Édouard Philippe, qui décide de rejoindre le projet de renouvellement porté par Emmanuel Macron.



Au téléphone avec son ami le maire du Havre dimanche 14 mai au soir, Alain Juppé aurait déployé ses derniers outils de dissuasion. "Vous allez être lâché par tout le monde, l'a-t-il prévenu. Je pourrai vous soutenir individuellement mais pas politiquement", a ajouté le maire de Bordeaux, fermement décidé à ne pas brader son appartenance historique au clan Les Républicains.

Matignon, parfois "mortel" selon Alain Juppé

Contacté avant cela par Emmanuel Macron qui projetait de porter Édouard Philippe à Matignon, Alain Juppé lui a répondu qu'il ne serait pas en mesure d'"en dire du mal", selon les informations du Canard enchaîné. Mais la présence d'un membre des Républicains au second poste de l'exécutif, un poste qu'Emmanuel Macron, tout au long de sa campagne, a présenté comme un rôle-clé dans sa conception du pouvoir, pourrait porter du plomb dans l'aile au parti LR.

Et la volonté de faire oublier à Édouard Philippe le projet Matignon a grandi lorsque ce dernier a fait savoir à Alain Juppé qu'il aurait un pouvoir décisionnel limité sur la composition du prochain gouvernement. "Matignon, c'est déjà difficile quand on dispose, comme c'était mon cas avec Chirac, d'une marge de manœuvre importante. Mais, quand on ne l'a pas, c'est mortel", a rétorqué l'ancien Premier ministre.



"N'y allez pas", a lancé Alain Juppé dans une dernière tentative. Lundi 15 mai, Édouard Philippe était officiellement nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Alain Juppé fut le premier politique à réagir, souhaitant "bonne chance" à son ami, un "homme de grand talent" selon le maire de Bordeaux, qui a rappelé dans le même temps son soutien aux candidats LR et UDI pour les législatives.