publié le 17/05/2017 à 15:57

Elle a assisté à la passation de pouvoir et au discours d'Emmanuel Macron dans la salle des fêtes de l'Élysée, dimanche 14 mai. Trois jours plus tard, Marielle de Sarnez est nommée ministre pour la première fois de sa carrière politique. Elle obtient le portefeuille des Affaires européennes, auprès du ministre de l'Europe Jean-Yves Le Drian.



Cette centriste, vice-présidente du MoDem et souvent décrite comme le bras droit de François Bayrou, fait partie des onze femmes nommées dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Députée européenne depuis 1999, elle avait soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre, à l'automne 2016.

Candidate sous l'étiquette La République En Marche dans le XIVe arrondissement de Paris, elle avait rallié Emmanuel Macron lors de l'accord passé par François Bayrou, désormais garde des Sceaux, avec le leader du mouvement "En Marche !", avant qu'il ne soit élu à l'Élysée.