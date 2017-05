publié le 17/05/2017 à 17:49

Gérald Darmanin intègre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il fait ainsi partie des "recrues" issues des Républicains, tout comme Édouard Philippe, premier ministre, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. À peine le nom du nouveau ministre de l'Action et des Comptes publics a été cité que Bernard Accoyer a réagi. Le secrétaire général des Républicains a indiqué qu'"en choisissant de composer une équipe ministérielle disparate, Emmanuel Macron continue d’entretenir l’ambiguïté dans le débat démocratique (...) Les membres de notre famille politique qui ont choisi, en nombre très réduit, de rejoindre ce gouvernement ne font plus partie des Républicains".



Au micro de RTL, Gérald Darmanin déclare : "Je préfère toujours mon pays à mon parti. Je suis avant tout gaulliste. Le général de Gaulle disait : 'Ce n'est pas la droite la France, ce n'est pas la gauche la France'. Bien sûr, on a des convictions mais il me semble que le président de la République a donné les assurances pour que ces convictions et ces sensibilités existent dans un moment très particulier où les deux grands partis n'ont pas été au second tour de l'élection présidentielle".

Le ministre de l'Action et des Comptes publics ajoute qu'"il faut que l'on réussisse, il faut aider le président de la République à réussir. Il n'est pas le temps des polémiques mais le temps de la France. Malheureusement, ma famille politique a connu des difficultés et n'a pas su se hisser au second tour de l'élection présidentielle. Il sera le temps, peut-être demain, d'en faire le bilan. Il faut retravailler avec le président de la République et c'est ce que j'ai essayé de faire".