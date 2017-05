Gérard Collomb et Emmanuel Macron, le 4 février 2017

publié le 17/05/2017 à 15:12

Pressenti pour prendre la tête de Beauvau, Gérard Collomb a été nommé ministre de l'Intérieur au rang de ministre d'État, ce jeudi 17 mai. Le sénateur-maire de Lyon, très proche d'Emmanuel Macron, succède donc à Bernard Cazeneuve et devient le numéro 2 du gouvernement derrière le premier ministre Édouard Philippe.





Âgé de 69 ans, Gérard Collomb est à la tête de la métropole lyonnaise depuis plus de 15 ans maintenant alors qu'il est député du Rhône depuis 1981. S'il ne représente pas le renouvellement politique souhaité par Emmanuel Macron, ce dernier est un homme d'expérience, engagé politiquement depuis plus de 40 ans.