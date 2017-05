publié le 17/05/2017 à 15:26

Emmanuel Macron voulait des personnalités issues de la société civile, spécialiste dans le domaine de leur ministère, des femmes à parité et une nouvelle génération. Le Pr Agnès Buzyn semble remplir ces critères avec méthode. Professeur de médecine et spécialiste d'hématologie, d'immunologie des tumeurs et de la transplantation, elle a été nommée ministre des Solidarités et de la Santé le mercredi 17 mai 2017 dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe.



Médecin, elle a aussi une certaine expérience dans la gestion d'équipes, de projets longs et à l'administration de certaines organisations. Elle a été membre du conseil médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine, du conseil scientifique de l’Établissement français du sang, présidente du conseil scientifique de la société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire, entre 2008 à 2013, présidente du conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et depuis 2009 membre du Comité à l’énergie atomique.

Elle est devenue présidente du Collège de la Haute Autorité de santé en 2016. Cette organisation a pour mission d'évaluer d'un point de vue médical et économique les produits et actes médicaux, prescrit des recommandations et des bonnes pratiques pour les praticiens de santé et remet un certain nombre d’accréditations et de certifications.