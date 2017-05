et Geoffroy Lang

publié le 17/05/2017 à 15:56

L’escrimeuse tricolore la plus décorée fait son entrée au gouvernement d'Édouard Philippe ce mercredi 17 mai. Laura Flessel a été nommée ministre des Sports dans le premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron. Double championne olympique aux jeux d'Atlanta en 1996, elle a également été 6 fois championne du monde et une fois championne d'Europe.



"La Guêpe" avait mis un terme à sa carrière après les Jeux olympiques de Londres en 2012, où elle avait été également porte-drapeau de la délégation française. À 45 ans, la jeune retraitée s'est engagée comme ambassadrice pour de nombreuses causes humanitaires. Laura Flessel est également marraine de Handicap international.

La nomination de cette championne olympique au gouvernement donne un signal fort sur l’engagement d'Emmanuel Macron pour soutenir la candidature de Paris pour accueillir les Jeux olympiques de 2024. Peu de temps après son élection, le président de la République avait fait part à Thomas Bach, président du CIO, de son "engagement en faveur de la candidature de Paris".