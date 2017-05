Le gouvernement Macron respecte-t-il la parité ?

publié le 17/05/2017 à 15:38

La "cause nationale" d'Emmanuel Macron est-elle représentée en sein-même du gouvernement de son premier ministre Édouard Philippe ? Ce dernier a présenté, via l'intervention de Alexis Kohler, ce mercredi 17 mai à 15 heures, les noms de ses ministres et secrétaires d'État.



Si Emmanuel Macron s'est engagé durant sa campagne à faire de l'égalité femmes-hommes une cause nationale, les associations féministes se sont exprimées ces derniers jours avec un objectif : faire comprendre au nouveau président de la République et à son premier ministre qu'elles veilleraient à leur politique et à l'application de leurs engagements en matière de droits des femmes.



Le suspense est enfin levé et la parité (qu'Emmanuel Macron souhaite également dans les candidatures de La République En Marche lors des législatives) respectée. Au total, 9 femmes et 9 hommes se partagent les 18 ministères pour 2 femmes et 2 hommes aux postes de secrétaires d'État.



À noter cependant que l'engagement public qu'avait pris Marlène Schiappa au nom d'Emmanuel Macron lors du Grand débat de la Fondation des Femmes pendant la campagne présidentielle (à savoir : créer un ministère spécifiquement dédié aux droits des femmes) n'a quant à lui pas été tenu.

Il y aura un ministère plein et entier des Droits des Femmes. #MacronDirect — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 avril 2017

Marlène Schiappa a ainsi été nommée secrétaire d'État chargée de l'Égalité des femmes et des hommes.