publié le 17/05/2017 à 09:52

Il serait prêt à franchir le pas. Après avoir refusé à de nombreuses reprises, notamment pendant la présidence de François Hollande, Nicolas Hulot serait prêt à accepter de rentrer dans le gouvernement d'Édouard Philippe, le premier du quinquennat d'Emmanuel Macron. L'ancien animateur de TF1 est pressenti pour piloter la politique environnementale de l'exécutif, au sein d'un "ministère de la transition écologique".



Ancien candidat à la primaire Europe Écologie-Les verts en 2012, Nicolas Hulot avait été battu par Éva Joly. Écœuré par la politique, comme il le raconte dans Plus haut que mes rêves (2013), il s'était alors consacré à la fondation qui porte son nom. Mais à l'aube de la campagne pour la présidentielle 2017, son nom à recommencé à circuler et le rôle qu'il a joué pendant la COP 21 le faisait apparaître en recours possible. Mais malgré des sondages et une cote de popularité très positifs, il avait renoncé.

Nicolas Hulot avait alors tenté de peser sur la campagne, lançant un "appel des solidarités" aux candidats. mais celui-ci n'avait rencontré que peu d'échos, provoquant l'ire de l'ancien animateur télé.



Si la rumeur se confirme et que l'ancien présentateur d’Ushuaïa Nature fait bien son entrée au gouvernement, un homme aura pu peser dans les négociations : Matthieu Orphelin. Ancien porte-parole de Nicolas Hulot, il s'est "mis En Marche" très tôt dans la campagne et sera candidat aux législatives sous l'étiquette La République En Marche.