Jean-Yves Le Drian est nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Son nom revenait avec insistance dans les pronostics sur les futurs membres du gouvernement d'Emmanuel Macron. S'il était pressenti pour conserver son portefeuille de ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian a été nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a annoncé le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler sur le perron de l'Élysée, mercredi 17 mai.



Le socialiste, proche et fidèle de la première heure de François Hollande, apparaît à la cinquième place dans l'ordre protocolaire du gouvernement, après les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et solidaire, de la Justice et des Armées. Il hérite d'un portefeuille important, puisque Emmanuel Macron a placé l'Europe au cœur de son programme, tout au long de la campagne présidentielle.

Par ailleurs président du Conseil régional de Bretagne, Jean-Yves Le Drian occupait le poste de ministre de la Défense depuis l'élection de François Hollande, en 2012, et avait ouvertement soutenu Emmanuel Macron avant son élection, contre les consignes de sa famille politique, le Parti socialiste, qui avait pour candidat Benoît Hamon.

Ancien VRP de l'armement français

Pendant ses cinq ans à l'hôtel de Brienne, siège parisien du ministère de la Défense, le Breton, l'ancien maire de Lorient (Morbihan) s'est illustré en finalisant plusieurs juteux contrats d'armement avec des pays étrangers. Des sous-marins d'attaques à l'Australie, en passant par les avions de chasse Rafale, qui auparavant n'avaient jamais trouvé acquéreur et ont trouvé preneur en Égypte, au Qatar et en Inde.



Désormais, il ne sera plus question d'armement pour Jean-Yves Le Drian, qui va devoir s'atteler aux questions ayant trait à l'Europe et l'Union européenne (UE). Sauf contre-ordre, il devrait siéger au sein du Conseil de l'Union européenne, la réunion des 28 ministres nationaux de l'UE coordonnant les politiques de l'organisation.