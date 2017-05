Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées

publié le 17/05/2017 à 16:28

Âgée de 56 ans et mère de 4 enfants, dont une jeune femme trisomique prénommée Julia, Sophie Cluzel a été nommée secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, mercredi 17 mai 2017. Fortement engagée sur la question de la scolarisation des enfants handicapées, Sophie Cluzel a fondé plusieurs associations, dont "Grandir à l'École", dont elle est la présidente.



Depuis juin 2011, elle a été élue présidente de la Fédération Nationale des Associations au Service des Élèves Présentant une Situation de Handicap (FNASEPH). Le grand public a pu découvrir son visage et son engament lors de certaines campagnes de communication de son association ou encore lors de certaines émissions de télévision. Elle a également participé à l'élaboration de la loi pour l'égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées en 2005. Cette loi promulguée par Jean-Pierre Raffarin sert de pierre angulaire juridique sur la question du handicap, de la lutte contre les discrimination sur les questions de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées.

Elle bénéficiera sans doute d'un soutien de poids en la personne de Brigitte Macron. La première dame avait déjà rencontré des associations en charge de l'autisme notamment. Elle pourrait permettre d'apporter une lumière toute médiatique sur ces questions.