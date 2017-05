publié le 17/05/2017 à 17:36

Emmanuel Macron a été la cible de nombreuses critiques pendant son passage à Bercy et la campagne présidentielle. Si certains hommes politiques se sont rangés, comme Gérard Collomb, à ses côtés dès le départ, d'autres étaient dans une opposition franche. Tweets assassins, déclarations au vitriol, attaques par médias interposés... Ces hommes politiques ne se doutaient peut-être pas qu'ils se retrouveraient un jour à la table du Conseil des ministres à quelques mètres du président Macron.



Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite puis soutien du candidat des Républicain François Fillon, avait attaqué très directement le candidat d'En Marche ! "#Colonisation : Macron a commis une faute politique contre la France et contre les Français. Qu'il s'excuse devant tous ceux qu'il a blessés !", avait-il déclaré alors qu’Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation de "crime contre l'humanité". Toujours lors de l’émission Le Grand rendez-vous Le Monde-Europe1-Les Échos, celui qui vient d'être nommé ministre de l'Économie ce 17 mai 2017 déclarait à l'endroit du nouveau président : "Qui est le véritable Emmanuel Macron ? Celui qui ne se dit pas socialiste devant M. de Villiers ou celui qui se dit de gauche sur TF1? Qui est le véritable Emmanuel Macron ? Celui qui s'est dit favorable à la légalisation du cannabis ou celui qui se dit contre ? Emmanuel Macron est le candidat sans projet car c'est le candidat sans convictions : il change de discours suivant l'auditoire".

Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction ! #LeGrandRDV pic.twitter.com/gGxDeVZXig — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 19 février 2017

Les tweets vite effacés de Gérald Darmanin

Le maire LR de Tourcoing, Gérald Darmanin était lui aussi très zélé lorsqu'il s'agissait de lancer des piques. commentaires acerbes et autres tweets comme autant de tacles... Le nouveau ministre de l'Action et des Comptes publics d'Édouard Philippe a cependant décidé de faire le ménage sur son compte Twitter. Certaines de ses prises de positions ont cependant été immortalisées par les internautes où sont toujours accessibles en "cache", les pages archivées du moteur de recherche Google. Ainsi le 4 février 2017, Gerald darmanin évoquait "Macron : l'incarnation du vide" et qualifiait le candidat EM de "monsieur suffisant mais pas nécessaire".

Tweet de Gérarld Darmanin désormais supprimé

Tweet de Gérarld Darmanin en campagne en faveur de François Fillon

Gérarld Darmanin n'a pas oublié d'être critique envers Emmanuel Macron

Bayrou ne "savait pas qui était" Macron

François Bayrou n'avait pas été avare en critiques avant son ralliement. "Derrière Emmanuel Macron il y a des grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction politique", avait-il tweeté le 7 septembre 2016. Quatre jours plus tard, récidivait : "Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Son projet de société est proche de celui défendu par Nicolas Sarkozy en 2007".



"Emmanuel Macron voulait supprimer la prime de 10% sur les heures supplémentaires. Je ne partage pas cette proposition", écrivait-il encore le 4 décembre de la même année. François Bayrou se faisait moins critique mais simplement dubitatif au début de l'année 2017. Le 1er février, il tweetait : "Je ne sais pas - à cette date - qui est Emmanuel Macron, quels sont son projet et son positionnement, avec qui il veut gouverner." Le maire de Pau et tout nouveau garde des Sceaux d’Emmanuel Macron a semble-t-il trouvé la réponse à cette dernière question.