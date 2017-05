publié le 17/05/2017 à 15:50

Deux ministres de François Hollande ont été conservé depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Jean-Yves Le Drian, qui passe du ministère de la Défense au Quai d'Orsay, et Annick Girardin, ancienne secrétaire d'État chargée du Développement et de la Francophonie, puis ministre de la Fonction publique entre le 11 février 2016 et le 10 mai 2017.



Ce mercredi 17 mai 2017, elle a été nommée ministre des Outre-mer dans le premier gouvernent d'Édouard Philippe. Engagée à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle était la députée de l'archipel de 17 juin 2007 à 2014. Elle est aussi marquée à gauche en étant membre du Parti radical de gauche, parti fortement implanté et populaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Âgée de 52 ans, elle avait soutenu la candidate de son parti Sylvia Pinel avant de rejoindre les rangs du candidat d'En Marche ! Emmanuel Macron après la victoire de Benoît Hamon lors de la primaire de la gauche et de l'élimination de la candidate radicale.