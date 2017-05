publié le 16/05/2017 à 08:44

Qui fera partie du gouvernement d'Emmanuel Macron ? C'est la grande question qui se pose, ce mardi 16 mai. Après avoir nommé Édouard Philippe en tant que premier ministre, le président de la République doit dévoiler la liste de ses ministres, par l'intermédiaire d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Certaines personnalités politique de la droite dite modérée sont au cœur de toutes les rumeurs : Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Thierry Solère, Franck Riester, Benoist Apparu...



Pourquoi ces noms ? Le nouveau premier ministre d'Emmanuel Macron est issu du clan Juppé et incarne cette droite modérée. Cette nomination pourrait provoquer un appel d'air et inciter d'autres membres des Républicains à rejoindre le chef de l'État.



L'enjeu est de taille à quelques semaines des élections législatives. François Baroin, chef de file des Républicains pour le scrutin, a regretté sur France 2 la décision d'Édouard Philippe "à titre personnel". "Je suis président des maires de France. On est à parité à l'intérieur entre la gauche et la droite. On sait laisser aux vestiaires nos engagements militants (...) On saura le faire au niveau national (...) Cette recomposition, elle interviendra, mais elle interviendra sur la base du choix des Français", a expliqué l'ancien ministre de l'Économie.

Suivez la nomination du gouvernement d'Emmanuel Macron

9h21 - Près d'un Français sur trois (32%) approuve la nomination du député-maire LR du Havre, Édouard Philippe, au poste de Premier ministre, selon un sondage Atlantico et Harris Interactive, publié par BFMTV. Chez les sympathisants de La République En Marche, 73% des personnes interrogées estiment que c'est "une bonne chose". Chez les sympathisants Les Républicains, ils sont 47%.



8h58 - Luc Chatel, député Les Républicains de Haute-Marne, a reproché au nouveau premier ministre d'avoir commis "une faute politique" et "une faute chronologique" en voulant "enjamber" les élections législatives, dans une lettre ouverte. Dans ce message publié sur sa page Facebook, il s'adresse directement à Édouard Philippe : "Édouard, tu commets à mon sens une double faute d'analyse".

8h33 - Quelques heures après avoir effectué la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe était invité du Journal Télévisé de TF1. Le nouveau premier ministre a mis en avant le fait de "trouver les bonnes personnes, qui partagent cette ambition pour la France et refusent cet esprit de sectarisme. Le ciment, c'est l'idée qu'il faut recomposer la vie politique française, servir les Français".