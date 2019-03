publié le 19/03/2019 à 11:26

La saison 9 de The Walking Dead touche bientôt à sa fin. Le final (épisode 16) sera en effet diffusé le lundi 1er avril 2019 sur AMC et OCS. Pourtant, il reste encore de nombreuses questions sans réponses, après les départs de Rick Grimes et Maggie Greene.



La showrunner Angela Kang a tout de même réussi à donner un nouveau souffle et de l'intérêt la série sans ces deux personnages emblématiques. Entre l'arrivée des Chuchoteurs, le groupe de Magna et le saut dans le temps, l'intrigue des récents épisodes a réussi l’équilibre entre des rebondissements et les nouveaux personnages.

Pendant que la communauté The Walking Dead se remet de l'épisode 14, où on découvre l'origine des cicatrices de Michonne et Daryl, RTL Super fait le point sur les 7 énigmes et questions en suspens avant le final de la saison 9, qui s'annonce sanglant.

1. Que s'est-il passé entre Michonne et Maggie ?

C'est la dernière fois qu'on voit Maggie et Michonne ensemble dans la saison 9 Crédit : Gene Page/AMC

Depuis l'épisode 14, on connaît l'origine (horrible) des cicatrices en X de Michonne et Daryl. C'est pourquoi Michonne a ensuite décidé de fermer les portes d'Alexandria, ce qui l'a séparée de la Colline et du Royaume. Mais, le conflit entre Maggie et Michonne a-t-il une autre source que les enfants tueurs de Jocelyn ?



Il reste encore deux épisodes pour en savoir plus. Les deux cheffes ont perdu contact, après la disparition de Rick (épisode 5) et Maggie est ensuite partie pour une autre communauté, avec l'aide de Georgie, qui serait la cheffe du Commonwealth. Dans les comics, le Commonwealth est une véritable petite ville avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio, une armée et de nombreuses technologies.

2. À qui appartient l'hélicoptère ?

Anne et le mystérieux hélicoptère Crédit : capture d'écran AMC

Peut-on encore parler de The Walking Dead sans l'hélicoptère ? Cela semble de plus en plus impossible tant l'engin volant est présent par séquences depuis la saison 1. On espère que ce mystère sera bientôt résolu, surtout après le final de l'épisode 5, où Rick et Jadis montent à bord pour une destination inconnue. Grâce aux révélations de Jadis dans l'épisode 3, on comprend que l'engin volant sert pour un important trafic humain, où les personnes kidnappées sont séparées en deux groupes : les "A" (leader) et les "B" (suiveurs). Mais où se dirige-t-il et à quel groupe appartient-il ? Selon la théorie la plus populaire, l'hélicoptère appartient au Commonwealth, mais il pourrait aussi être connecté aux Maraudeurs, ces bandits de grands chemins découverts dans l'épisode 13.

3. Georgie sera-t-elle de retour ?

Georgie est apparue dans la saison 8 Crédit : AMC

Apparue comme par enchantement dans l'épisode 12, Georgie est encore un personnage bien mystérieux. Pour les fans des comics, cette Georgie pourrait bien se révéler être la version cathodique de Pamela Milton, un nouveau personnage des bandes dessinées avec laquelle elle partage une grande ressemblance. Cette dernière est à la tête du Commonwealth, véritable civilisation ultra-équipée.



On ne l'a pas revue en chair et en os depuis la saison 8. Cependant, Maggie est partie dans une autre communauté sur ses conseils, comme on l'apprend dans l'épisode 7. Georgie pourrait très bien revenir à la Colline pour donner des victuailles à la communauté, tout en apportant des nouvelles de Maggie, qui devrait faire son retour dans la série pour la saison 10.

4. Daryl va-t-il se sacrifier ?

C'est bien ce que les fans peuvent présumer en regardant le teaser de l'épisode 15. Le meilleur ami de Rick, Michonne et Carol sont encerclés par des Chuchoteurs dans la forêt. Beta, que Daryl a affronté et vaincu dans l'épisode 13 et Alpha sont de la partie, ce qui n'augure rien de bon. Alpha pourrait très bien décider de se venger de Daryl, qui lui a tenu tête dans l'épisode 11 lorqu'il refuse, d'abord, de lui rendre Lydia. La cheffe des Chuchoteurs a très bien compris que Daryl est un redoutable adversaire et qu'il vaut mieux l'éliminer...

> THE WALKING DEAD 9x15 "The Calm Before" Promo [HD] Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan

5. La foire se finira-t-elle en bain de sang ?

Plus on approche de la fin de la saison 9, plus il faut s'attendre au pire avec cette foire. Les lecteurs et les lectrices des comics peuvent d'ailleurs rapprocher cet événement du Harvest Festival, qui est l'équivalent du Red Wedding dans Game of Thrones. Alpha et les Chuchoteurs débarquent au Festival, kidnappent et décapitent Rosita et Ezekiel, entre autres, pour faire comprendre à Rick qu'il doit respecter leur territoire.



Si Angela Kang ne mentionne pas la boucherie du Harvest Festival, elle insiste sur le côté fédérateur qu'aura cet événement dans les prochains épisodes, lors d'un entretien pour EW : "C'est un endroit où les gens peuvent faire des provisions et acquérir de nouveaux savoirs. C'est aussi une chance de créer de nouvelles relations avec les autres communautés (...) Dans ce contexte nous voyons vraiment le cœur de chaque groupe et comme ils envisagent la foire, qui est un point de discorde entre le Royaume et Alexandria".

6. Negan bientôt libéré ?

Negan dans l'épisode 9 de la saison 9 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran OCS

Dans l'épisode 9, Negan s'échappe de sa prison d'Alexandria. Mais, face à ce monde qu'il ne reconnaît plus et sans ses Sauveurs, l'ex leader psychopathe décide de revenir derrière les barreaux. Pas de doutes, Negan a bien changé. Mais, si on part du principe qu'une guerre va éclater entre les Chuchoteurs et Alexandria, on peut espère que Michonne libère Negan pour prêter main forte aux combattants. Ce serait l'occasion de le revoir manier sa batte Lucille, mais cette fois-ci dans le camp des héros.

7. Les Maraudeurs : alliés ou ennemis ?

L'homme au chapeau qui dirige les Maraudeurs dans "The Walking Dead" Crédit : AMC

Les fans savent encore peu de choses sur les "Highwaymen" (épisode 14). Ils n'ont pas d'équivalents dans les comics The Walking Dead. Il est donc difficile de connaître leur trajectoire scénaristique. En revanche, la facilité avec laquelle ils sont passés de "menace" à "alliés" ne pourraient rien présager de bon pour le groupe. Sauf retournement de situation, ces Maraudeurs semblent tout juste bons à servir de victimes collatérales lors de la bataille qui s'annonce entre les Chuchoteurs et nos héros ou une énième révolte initiée par Negan... Il faudra attendre la fin de la saison pour s'en assurer.