"The Walking Dead" : Rick de retour pour le grand final ?

Une photo a provoqué l'hystérie collective chez les fans de The Walking Dead. Le tournage du tout dernier épisode de la série est en cours près de douze ans après la diffusion de la première saison.

Tout commence quand Rick Grimes, adjoint au shérif, se réveille d'un coma et se rend compte que le monde est envahi par les morts. Le personnage principal essaie de sauver sa famille et un groupe de survivants. Neuf saisons plus tard, le chef du groupe fait une chute de cheval. Blessé, il est poursuivi par une horde de zombies. Il tente de se sacrifier, avant d'être sauvé in extremis par Jadis qui l'embarque à bord d'un mystérieux hélicoptère. Il laisse derrière lui ses compagnons de route qui le pensent mort.

Depuis, on n'a plus eu aucun signe de vie de Rick, d'où l'étonnement général lorsqu'Andrew Lincoln a été aperçu à Atlanta, en Géorgie, là où est tourné le tout dernier épisode de la série en ce moment, accompagné de Norman Reedus (Daryl).

Tout laisse donc penser que celui qui a porté le groupe pendant neuf saisons, malgré les embûches, est de retour pour le grand final. D'autant plus que si Andrew Lincoln a mis fin à son contrat avec les studios AMC, ce n'est en aucun cas à cause de brouilles avec les producteurs. La majeure partie du tournage est en Géorgie alors que Lincoln vit en Angleterre. Le comédien voulait consacrer plus de temps à sa vie de famille et à sa carrière dans le cinéma, au point mort depuis 2010.