C'est un tout nouveau Negan que les fans de The Walking Dead découvrent. Dans l'épisode 9 de la saison 9, l'ancien leader psychopathe des Sauveurs enchaîne déconvenues sur déconvenues dès qu'il met un pied en dehors d'Alexandria. Attention, la suite contient des spoilers.



Pour cette suite de la saison 9, Angela Kang a réalisé une histoire pour Negan, différente de celle des comics. Celle d'un homme maintenant libre qui cherche sa place dans ce nouveau monde, mais qui décide de retourner en prison puisqu'il n'y a plus rien pour lui. "La grosse différence que nous avons avec les comics, c'est le saut dans le temps, nous sommes loin dans le futur [comparé aux comics]", démarre la showrunner dans un entretien pour EW.

Negan est resté emprisonné pendant six ans à Alexandria. Il n'a aucune idée ce qui a pu se passer pour son ancien groupe et c'est ce qui le motive à sortir et envisager une nouvelle vie. "Il espère pouvoir revivre le passé [avant sa défaite contre Rick], retrouver son peuple et peut-être trouver un nouveau chemin de vie", poursuit la showrunner avant d'insister sur l'importance du rôle de Judith dans la transformation de Negan : "Je pense qu'elle a un impact sur lui (...) Leurs interactions étaient marrantes à filmer [pour l'épisode 9] et je pense qu'ils nous réservent d'autres moments intéressants".

Et si Negan avait vraiment retrouvé les Sauveurs ?

Et si les Sauveurs étaient toujours présents dans le Sanctuaire, qu'aurait-fait Negan ? "Je pense qu'il aurait repris sa place. C'est un tout autre genre d'histoire [comparée à celle de l'épisode 9]. Le problème de Negan c'est qu'il a un besoin fondamental d'être entouré. C'est un dur à cuir. Il adore donner des ordres. Il n'y a aucun plaisir à faire cela quand on est seul, alors nous savions que nous devions faire un autre choix [de scénario comparé aux comics] et qu'il devait rentrer à Alexandria", résume la showrunner.

Negan de retour dans le Sanctuaire Crédit : capture d'écran OCS

Pas de doute, Negan a bel et bien changé. Sans Lucille, ni groupe à commander, l'ancien grand ennemi de Rick est complètement déboussolé. "Negan a appris beaucoup de choses en étant enfermé. Il essaye de repartir du bon pied, mais ce qui n'est pas toujours la bonne solution", avait d'ailleurs confié Jeffrey Dean Morgan à TV Insider, avant la diffusion de l'épisode 9.