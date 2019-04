publié le 26/01/2019 à 10:11

Plus que quelques semaines avant le retour de The Walking Dead. La suite de la saison 9 sera diffusée à partir du lundi 11 février 2019 avec l'épisode 9 intitulé Adaptation. En attendant de le découvrir, la showrunner Angela Kang a dévoilé certaines surprises qu'elle réserve aux fans pour cette suite de saison 9. Attention, la suite contient des spoilers.



Que s'est-il passé dans l'univers de The Walking Dead depuis la disparition de Rick (épisode 5) ? Après un saut dans le temps de 6 ans, les fans ignorent encore les origines des cicatrices en forme de X de Michonne et Daryl, les raisons de la séparation entre Alexandria et la Colline, ou le passé du groupe de Magna, les nouveaux venus dans la saison 9.



Angela Kang tient à rassurer le public : les réponses seront données avec des flashbacks. "Ils [les flashbacks] seront utilisés plus d'une fois et d'une manière différente à chaque fois. Ils assemblent les pièces du puzzle pour comprendre l'histoire de certains personnages et pourquoi ils se retrouvent à tel ou tel endroit", démarre la showrunner dans son entretien pour EW.

On va découvrir qui a libéré Negan

Negan en sortant de prison dans l'épisode 8 de la saison 9 Crédit : capture d'écran YouTube

Depuis le mid-season finale, les fans ont découvert avec surprise que l'ex chef des Sauveurs a pu s'échapper en toute tranquillité de sa cellule. Est-ce une erreur de Gabriel bouleversé par l'état de Rosita, en convalescence à la Colline ? Ou bien celle du garde, qui peut être un ancien Sauveur toujours fidèle à son chef ? Le mystère reste entier, mais "Nous allons découvrir ce qui est arrivé à Negan depuis qu'il est sorti de prison. Nous avons l'opportunité de raconter quelque chose de vraiment cool, je pense, avec lui, maintenant qu'il mène sa propre aventure", poursuit Angela Kang.

Dans l'un des teasers de l'épisode 9, on aperçoit Negan de retour au Sanctuaire (l'ancien QG des Sauveurs) en sifflotant comme dans les saisons 7 et 8, lorsqu'il terrorisait tout le monde. Si les lecteurs et les lectrices des comics savent déjà ce qui arrivera à l'ancien ennemi de Rick, Angela Kang spécifie que le scénario de la série est différent. "Negan a toujours voulu sortir de sa cellule (...) Il est persuadé qu'il a un rôle important à jouer dans ce monde et il a l'opportunité de le prouver. Il va découvrir un monde complètement différent de celui qu'il connaissait avant d'être emprisonné", explique-t-elle.

Le Harvest Festival aura bien lieu

Le Harvest Festival est présenté dans la saison 9 comme la grande foire à laquelle Alexandria refuse de se rendre après la disparition de Rick dans la saison 9. C'est en réalité un événement traumatisant dans les comics, l'équivalent du Red Wedding dans Game of Thrones. Alpha et les Chuchoteurs débarquent au Festival, kidnappent et décapitent Rosita et Ezekiel, entre autres, pour faire comprendre à Rick qu'il doit respecter leur territoire.



Si Angela Kang ne mentionne pas la boucherie du Harvest Festival, elle insiste sur le côté fédérateur qu'aura cet événement dans les prochains épisodes : "C'est un endroit où les gens peuvent faire des provisions et acquérir de nouveaux savoirs. C'est aussi une chance de créer de nouvelles relations avec les autres communautés (...) Dans ce contexte nous voyons vraiment le cœur de chaque groupe et comme ils envisagent la foire, qui est un point de discorde entre le Royaume et Alexandria".





La suite, les fans pourront la découvrir à partir du 11 février 2019. En attendant, la chaîne américaine AMC a dévoilé un nouveau teaser de l'épisode 9, où Lydia, la fille d'Alpha est capturée par Michonne et ses compagnons. L'adolescente met alors en garde Daryl qui la surveille : "Pas touche à ma mère. Sois content de ne pas savoir où elle est".