publié le 18/02/2019 à 12:31

Samantha Morton a beau avoir expliqué qu’Alpha n'est pas une méchante, l'épisode 10 de The Walking Dead la contredit fortement. Au fur et à mesure des souvenirs manipulés de Lydia, on comprend qu'Alpha est une mère violente, manipulatrice et dénuée de tendresse. Attention, la suite contient des spoilers.



Face à ces violentes révélations de l'épisode Omega, Samantha Morton prend de nouveau la parole dans les colonnes d'EW. L'actrice se confie sur les conséquences de l'épidémie de zombies sur la personnalité d'Alpha. "L'apocalypse a déclenché quelque chose en elle. Probablement quelque chose de latent. On peut peut-être se tourner vers son enfance et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle est capable de faire des choses horribles pour survivre et protéger son enfant (...) Vous feriez n'importe quoi pour votre enfant et je pense qu'elle réalise cela [avec l'apocalypse], elle a une immense confiance dans son instinct de survie", démarre Samatha Morton.

L'instinct de survie d'Alpha se réveille lorsque l'un des survivants du bunker se met à paniquer. Elle le tue rapidement en lui expliquant combien il est faible et qu'il n'a pas place dans le bunker. Un meurtre de sang-froid. "Elle est dangereuse parce qu'elle ne réalise peut-être pas qu'elle est méchante. Elle fait ce qu'elle pense être la meilleure chose à réaliser", poursuit l'actrice.

Une femme puissante

Il faudra attendre quelques épisodes avant de découvrir si Alpha est une méchante bien plus cruelle et violente que Negan. Si Lydia nous fait comprendre qu'Alpha n'a fait que la manipuler et la battre, cette dernière se rend quand même devant la Colline pour récupérer sa fille. Amour maternel ou stratégie pour attaquer la Communauté ? "Nous sommes dans un nouveau monde avec des règles différentes et c'est comme cela qu'elle fonctionne avec sa tribu. C'est horrible, en fait. Mais, quand je pense comme Alpha, je me dis, et c'est horrible, que c'est logique [de tuer des gens faibles]", conclut Samantha Morton.