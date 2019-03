publié le 11/03/2019 à 20:01

Il ne reste plus que trois épisodes avant la fin de la saison 9 de The Walking Dead, et les choses vont devoir s'accélérer. Dans le dernier épisode diffusé le 11 mars 2019 et baptisé Chokepoint, on a pu assister au sauvetage et à la fuite de Daryl et des deux nouveaux tourtereaux de la série : Henry et Lydia, la fille d'Alpha.



Après la bataille rude (pas clairement remportée) contre Bêta dans l'épisode 13, le petit groupe retrouve Michonne pour trouver un peu de sécurité. Michonne semble circonspecte à l'idée de laisser entrer l'adolescente qui appartenait il y a peu encore aux effroyables Chuchoteurs. Mais une scène de dialogue entre Daryl et Judith Grimes prouve qu'elle a probablement autorisé l'entrée aux survivants.

On ne sait pas encore exactement quels éléments scénaristiques seront développés dans cet épisode 14 intitulé Scars (Cicatrices) mais on sait déjà que Michonne sera au cœur de l'action, qu’elle affrontera seule des hordes de zombies, qu'elle perdra de vue Judith et que l'origine de ses nouvelles cicatrices pourraient bien être dévoilée.