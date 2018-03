"The Walking Dead" : qui est Georgie, la mystérieuse femme aux lunettes ?

publié le 19/03/2018 à 16:35

Elle était celle qui était porteuse de la "Clef", cet élément qui a donné son titre à l'épisode 12 de la saison 8 de The Walking Dead diffusé ce lundi 19 mars 2018. Cet article va d’ailleurs dévoiler quelques éléments sur cet épisode donc si vous ne l'avez pas encore vu, faites demi-tour, les spoilers arrivent.



Ce sont Maggie, Michonne et Rosita qui ont repéré un mystérieux van blanc non loin de leur Colline bunkerisée. Craignant un piège, elles se sont tout de même rendues sur place dans l'espoir hypothétique de se faire de nouveaux alliés ou d'aider des gens dans le besoin. Près du van, elles trouvent trois autres femmes, deux gardes du corps et une femme d'une soixantaine d'année.

Blonde, propre, indemne et tenant un discours élaboré, elle se présente simplement comme Georgie. Elle ne menace pas nos trois héroïnes et veut simplement proposer un échange : des vivres et de la musique contre des connaissances qu'elle garde précieusement en tête.

Est-elle digne de confiance ?

Intriguée, Michonne veut faire le pari de la confiance. Une confiance symbole d'espoir et d'humanité. Maggie fait quant à elle le choix de la prudence. Après une longue discussion, c'est la philosophie de Michonne (et de Carl) qui finit par l'emporter. Georgie est libérée, elle confie à Maggie la "Clef", un dossier avec des plans pour réaliser des infrastructures agricoles capable d'améliorer le développement de la Colline.



Georgie, bienveillante, offre même de la nourriture aux habitants de la Colline qui approchaient dangereusement de la famine. Elle terminera son séjour avec une promesse à Maggie : elle sera de retour, plus tard, pour continuer ces échanges. Reste à savoir si cette nouvelle alliée demeurera désintéressée et moralement juste, ou si elle trahira nos héros dans un grand retournement de situation...

Pamela Milton?

Pour les fans des comics, cette Georgie pourrait bien se révéler être la version cathodique de Pamela Milton, un nouveau personnage des bandes-dessinées avec laquelle elle partage une grande ressemblance. Premier indice : Georgie est jouée par Jayne Atkinson, une actrice renommée déjà aperçue dans 24 heures chrono ou House of Cards. Un choix de casting qui préfigure déjà un rôle important.



L'actrice elle-même a avoué ne pas savoir grand-chose du passé et du futur de son personnage. "Il n'y a jamais eu de personnage comme elle, expliquait-elle à comicbook.com. Elle est intègre. Elle est très bien éduquée. Et elle n'a peur de rien. Il y a une lumière étrange qui émane d'elle, une forme d’innocence. Non pas qu'elle soit enfantine mais elle est tout simplement ouverte et confiante."

Le couverture avec Pamela Milton de "The Walkind Dead" Crédit : TWD

"D'où qu'elle soit, elle n'a pas été blessée comme les autres. Je ne dirais pas qu'elle n'a pas quelques cicatrices psychologiques, mais elle a l'air de faire plus que survivre", concluait la comédienne. Le showrunner, Scott Gimple, n'a pas avoué que Georgie était une adaptation de Pamela Hilton mais les deux personnages semblent partager beaucoup.



Dans les comics de Robert Kirkman, Pamela est une sorte de présidente d'un groupement appelé le "Commonwealth". Elle est la clef de voûte de l'arc narratif nommé "The New World Order" ("le Nouvel ordre mondial"). Ce groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio. On y trouve une armée, des professionnels et même des divertissements.



Une façon ingénieuse d’agrandir le monde de The Walking Dead, et que les fans prennent enfin un bol d'air frais après ces dernières saisons à péricliter dans les mêmes lieux. Il faudra sans doute attendre quelques épisodes et la fin du conflit avec Negan pour s'aventurer dans ce nouvel arc narratif.