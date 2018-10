publié le 16/10/2018 à 19:52

Il est de retour. L'hélicoptère de The Walking Dead vient une nouvelle fois de circuler dans les airs lors de l'épisode 2 de la saison 9 diffusé ce lundi 15 octobre 2018. C'est Jadis qui l’aperçoit dans la nuit et ce n'est pas la première fois qu'elle le voit.



Rick l'a aussi vu alors qu'il faisait route pour sa nouvelle mission dans l'épisode 5 de la saison 8. Celui-ci semble se diriger vers une destination inconnue. Rêve ou réalité ? Les fans ont rapidement tranché la question. L'engin volant a fait une nouvelle apparition dans l'épisode 14 de la même saison avec Jadis. La survivante devait se faire évacuer de la décharge par l'engin, mais son plan est tombé à l'eau lorsque Negan a éteint la fusée de détresse qui devait permettre au pilote de la repérer.

D'où vient cet hélicoptère ? Qui est à son bord ? Amis, ennemis, observateurs neutres ? La saison 9 devrait enfin lever le voile sur l'aéronef.

Un nouvel indice sur l'arrivée du Commonwealth ?

C'est la théorie la plus probable puisque liée aux comics, qui sont en avance sur la série. Georgie, nouveau personnage introduit dans l'épisode 13, serait en réalité la version cathodique de Pamela Milton, présidente du "Commonwealth". Ce nouveau groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio.



On y trouve une armée, des professionnels et même des divertissements. Un hélicoptère pourrait donc facilement se trouver dans cette nouvelle communauté, qui aurait rencontré Jadis avant Maggie. Georgie aurait ainsi pu proposer à Jadis de la rejoindre, après le massacre de son groupe (épisode 10) par Simon et une partie des Sauveurs.

Pamela Milton de "The Walkind Dead"

Un indice du crossover avec "Fear The Walking Dead"

Depuis le New York Comic Con en octobre dernier, on sait qu'il y a aura un crossover entre The Walking Dead et Fear The Walking Dead, qui se déroule avant les aventures de Rick et ses compagnons, mais toujours dans un monde peuplé de zombies.



Les derniers hélicoptères de ce monde post-apocalyptique ont été aperçus dans la saison 3 de Fear The Walking Dead, cette année. Des héros du show peuvent donc être à son bord. Cependant, Robert Kirkman, le créateur des comics, a annoncé le crossover pour l'année prochaine, il est donc encore un peu tôt avant de retrouver les héros des différents shows.



Un clin d’œil à la saison 1

Les showrunners l'avaient annoncé, la saison 8 contiendra de nombreuses références à la première saison de la série. On l'a déjà noté dans l'épisode d'ouverture de cette saison 8. L'hélicoptère de The Big Scary U (épisode 5, saison 8), nous renvoie à l'épisode 1 de la saison 1, lors que Rick traverse Atlanta sur un cheval et qu'il aperçoit un dans le ciel. Notre shérif découvre dans cet épisode le monde post-apocalyptique dans lequel il va devoir survivre après son coma.

