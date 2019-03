Lauren Cohan évoque enfin le retour de Maggie dans "The Walking Dead"

publié le 01/03/2019 à 11:16

La saison 9 n'aura pas été tendre avec les fans de The Walking Dead. En plus de Rick Grimes, cette saison s'est séparée de Maggie, la cheffe de la Colline incarnée par Lauren Cohan. L'actrice a dû arrêter les zombies pour se consacrer à une autre série : Whiskey Cavalier.



Alors que Lauren Cohan est la nouvelle star de série produite par la BBC, elle a enfin donné un semblant de réponse sur l'avenir de Maggie dans The Walking Dead. Sachant qu'AMC n'a jamais fermé la porte au retour de la survivante dans la saison 10 du show.

Interrogée par un fan sur son compte Instagram, qui lui demande si "on reverra bientôt Maggie", l'actrice a répondu : "Dès que je le saurai, vous serez au courant". Bon, rien de très précis, mais au moins, cela confirme que Maggie sera bel et bien de retour dans The Walking Dead.



Maggie n'apparaît plus dans la série depuis l'épisode 5 de la saison 9, où Rick disparaît après l'explosion du pont. Ce n'est que dans l'épisode 7 qu'on apprend que Maggie a quitté la Colline pour s'installer dans une autre communauté avec son fils Hershel.