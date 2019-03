publié le 18/03/2019 à 08:58

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Scars, l'épisode 14 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



A deux épisodes de son final, la saison 9 de The Walking Dead vient d'offrir son épisode le plus glauque. Dans Scars, on se retrouve dans le passé, quelques temps après la disparition de Rick (épisode 5), lorsque Michonne est sur le point d'accoucher et que Daryl cherche sans relâche le corps de son meilleur ami.



L'autre partie de cet épisode 14 se déroule dans le présent. Daryl, Connie, Henry et Lydia ont réussi à échapper aux Chuchoteurs et trouvent refuge à Alexandria. Michonne les accepte à une seule condition, ils ne peuvent pas rester longtemps. Au grand dam de Judith, qui va réussir à aider sa mère à se reconnecter avec le Royaume.

Le flasback sanglant que les fans attendait

De tous les scénarios possibles sur les cicatrices de Daryl et Michonne, la showrunner Angela Kang a choisi celui qu'on n'attendait pas. C'est Jocelyn, une amie de Michonne de la fac, qui est à l'origine du traumatisme d'Alexandria. La ville vient alors de perdre Rick, et l'arrivée de cette ancienne amie de Michonne (à la fac), avec des enfants, est une bouffée d'oxygène.

Tout bascule quand Judith et les enfants d'Alexandria ont disparu, tout comme Jocelyn et son groupe. Le garde-manger et l’infirmerie ont été vidés. Des traces de sang montrent que Jocelyn s'est échappé en kidnappant Judith et les autres enfants de la ville. Michonne et Daryl partent à leurs trousses.



Ce sont deux enfants qui ont marqué Daryl et Michonne au fer rouge. L'horreur, la douleur et la terreur se lisent sur leurs visages, tandis que ces tortionnaires miniatures ne bougent pas. Jocelyn a "élevé" ces jeunes survivants comme des machines à tuer, prêts à tout pour survivre.



Alexandria se ferme au monde

Daryl prêt à attaquer Crédit : Gene Page/AMC

La suite de ce flashback est tout aussi déroutante. Michonne et Daryl parviennent à s'échapper. Mais, les enfants de Jocelyn, certains pas plus hauts que trois pommes, les attaquent. Si on ne voit pas comment Daryl va se défendre, Michonne dégaine son sabre. Seulement parce que l'un des enfants la blesse au ventre. La survivante n'a pas d'autres choix : pour sauver son bébé et Judith, elle doit tuer les enfants. La petite Judith a d'ailleurs un peu de mal, une fois le combat terminé, à reconnaître sa mère maculée de sang. Le reste vous le connaissez : Michonne ferme les portes d'Alexandria, coupe les contacts avec la Colline et le Royaume. Daryl repart vivre seul dans la nature et tout ce petit monde ne se retrouvera que des années plus tard, grâce à Judith.

Judith ou l'incarnation de l'Espoir

Retour dans le présent où Henry, Lydia, Daryl et Connie ont trouvé refuge à Alexandria pour quelques heures. Michonne, traumatisée par Jocelyn, refuse de laisser Lydia dans la ville et de mettre tout le monde en danger. Judith ne comprend pas sa mère et décide d'agir. Dans la nuit, elle s'échappe de la maison familiale pour rejoindre Daryl car "nos amis ont besoin d'aide", comme elle l'écrit dans une lettre à Michonne.



Et comme sa mère, Judith armée de son katana tranche des têtes de zombies. Une guerrière comme son frère Carl, la digne héritière de ses parents Rick et Michonne, et qui nous réserve sûrement d'autres surprises dans les prochains épisodes. Aidée de Michonne, Judith achève les zombies, un moment mère-fille "original" les pieds dans le sang des morts-vivants.



Finalement, Michonne décide de renouer avec le Royaume et la Colline, grâce à Judith. Daryl et ses compagnons font route vers le Royaume, grâce à la voiture de Michonne et Judith, alors que la Foire des communautés se rapproche. Mais entre-temps, des Chuchoteurs sont arrivés aux portes du Royaume et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'Alpha décide d'attaquer la ville.