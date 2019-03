publié le 12/03/2019 à 12:41

Ils sont les bandits derrière le mystérieux symbole rouge qui recouvre les panneaux et les murs autour du Royaume. Ce territoire, ainsi marqué, est le terrain de jeu des "Maraudeurs" (les "Highwaymen" en version originale). C'est dans l'épisode 13 de la saison 9, Chokepoint, que ce mystérieux groupe se révèle enfin aux yeux de nos héros.



Le roi et la reine Ezekiel et Carol ont reçu, lors de cet épisode, une lettre de ce fameux groupe. Marquée du symbole rouge, la missive exige du Royaume le paiement d'une sorte de taxe pour utiliser les routes. Les Maraudeurs considèrent ces chemins comme leur chasse-gardée, leur territoire et si les membres du Royaume venaient à refuser ce chantage, les Maraudeurs pourraient s'en prendre à eux.

Deux possibilités pour nos héros : combattre ces pirates des routes ou tenter une approche plus diplomatique.

Menace ou alliés ?

Les Maraudeurs apparaissent comme une nouvelle menace extérieure pour les habitants du Royaume. Après une rapide analyse du terrain, les hommes d'Ezekiel concluent qu'ils représentent un danger. Ils possèdent des armes à feu (qui sont de plus en plus rares) et sont particulièrement mobiles et discrets dans leurs opérations. "Le Royaume pensait avoir la situation sous contrôle alors que la foire des communautés approche, foire dont ils ont vraiment besoin", expliquait la showrunner Angela Kang à Entertainment Weekly. "Et maintenant, ils ont cette troupe qui vient d'arriver à cause du groupe [les Sauveurs brûlés vif] dont s'est occupé Carol".



Carol a une autre lecture des événements. Elle fait remarquer à Ezekiel qu'ils ont envoyé une lettre et n'ont pas tué les hommes du Royaume alors qu'ils le pouvaient. Il y a d'ailleurs dans l'épisode toute une séquence où l'analyse de l'orthographe et de la grammaire de la lettre permet d'envisager un certain niveau de civilisation des Maraudeurs. Pour Carol, ils pourraient devenir de nouveaux alliés.



Ezekiel et Carol ont donc décidé d'aller à la rencontre de ces "Highwaymen", ces bandits des grands chemins, pour négocier avec eux. Après quelques minutes de tension, Carol parvint à faire de ces Maraudeurs des alliés dociles : contre la sécurisation des routes, les "Highwaymen" pourront accéder au Royaume et à la foire pour échanger le fruit de leurs larcins contre des vivres. Un élément de la négociation en particulier démontre que ces hommes ne constituent pas un danger mortel pour nos héros : ils sont séduits à l'idée d'avoir accès à la projection d'un film (le Royaume a en effet accès à l’électricité grâce à des panneaux solaires). S'ils ne tuent pas aveuglément, qu'ils écrivent des lettres et aiment le cinéma... ils ne peuvent pas être diaboliques.



Cet arrangement a d'ailleurs immédiatement porté ses fruits puisque les Maraudeurs sont venus à la rescousse d'un convoi sur la route vers le Royaume, convoi alors attaqué par une meute de zombies.

Des personnages exclusifs à la série

Les "Highwaymen" n'ont pas d'équivalents dans les comics The Walking Dead. Il est donc difficile de connaître leur trajectoire scénaristique. En revanche, la facilité avec laquelle ils sont passés de "menace" à "alliés" ne pourraient rien présager de bon pour le groupe. Sauf retournement de situation, ces Maraudeurs semblent tout juste bons à servir de victimes collatérales lors de la bataille qui s'annonce entre les Chuchoteurs et nos héros ou une énième révolte initiée par Negan... Il faudra attendre la fin de la saison pour s'en assurer.



Malgré leur nom, "les Mauraudeurs", ce groupe ne peut pas être confondu avec les "Maraudeurs" des comics aperçus dans le volume 10 ou la saison 4 de la série. Violents et barbares, ils étaient baptisés les "Claimers" dans la version télévisée. C'est un groupe qu'a rejoint pendant une courte période Daryl mais ce dernier a fini par les quitter après de terribles actes de violence, dont une tentative de viol sur le jeune Carl. Rick arracha la carotide du leader Joe avec ses dents avant de poignarder Dan, Michonne tua Tony et Daryl tua Harley et Billy. Ces Maraudeurs font donc partie du passé.



Il ne faut pas non plus confondre ce groupe avec les "Savior Marauders" tués par Carol dans l'épisode 6 de la saison 9.

