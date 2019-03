publié le 08/03/2019 à 09:01

Les Chuchoteurs continuent d'envahir la saison 9 de The Walking Dead. Après la redoutable Alpha et sa fille Lydia, c'est au tour de Beta d'arriver dans la série. Après une courte apparition dans l'épisode 12, on le verra plus en détails dans l'épisode 13 intitulé Chokepoint.



C'est Ryan Hurst (Sons of Anarchy) qui incarne ce personnage, déjà bien connu des lecteurs et des lectrices de The Walking Dead, en avance sur la série. Mais qui est donc plus précisément Beta ? Apparu dans le volume 26 : Calls to Arms en 2016, il est l'un des plus grands méchants de l'univers de Robert Kirkman, l'auteur des comics de The Walking Dead.

En attendant d'en savoir plus sur cet homme dont le visage est caché par un masque et qui va affronter Daryl dans l'épisode 13, RTL Super vous entraîne dans l'univers de Beta.

Un ancien basketteur devenu le lieutenant d'Alpha

Beta est le lieutenant et le garde du corps d'Alpha (Samantha Morton), la redoutable leader des Chuchoteurs. Avant de rejoindre ses rangs, il était un célèbre basketteur, connu aussi pour ses rôles au cinéma et des publicités pour des voitures.



On découvre cette information dans les comics, à la suite de son combat contre Jésus (Tom Payne) et Aaron (Ross Marquand). "Ce type est impénétrable, parce qu'il ne respecte pas les mêmes règles que les autres. Plus que n'importe quel autre personnage de la série, son sens de l'humanité est tellement fracturé qu'il se cache derrière son masque", confie d'ailleurs Ryan Hurst à EW.

Beta et Alpha dans l'épisode 12 de "The Walking Dead" Crédit : Gene Page/AMC

Un colosse brutal

Avec sa taille gigantesque, Beta en impose. Violent, il protège aussi farouchement sa véritable identité. C'est pour cela qu'il porte en permanence un masque en chair humaine, qui laisse seulement son nez et sa bouche visibles. Si quelqu'un essaye de lui enlever, il le tue sur le champ, même s'il s'agit d'un Chuchoteur. Idem, si une personne s'approche trop près d'Alpha, dont il est amoureux.



"Il est, en quelques sorte, le consigliere [poste au sein de la direction de la mafia, ndlr] d'Alpha et nous commençons à avoir quelques indices qui expliquent comment cette figure imposante a décidé de suivre cette femme au départ. (...) Dans les deux premiers épisodes on le présente comme son conseiller et un peu comme un exécutant, mais avec le temps, vous réaliserez d'autres choses sur le personnage", poursuit l'acteur.

Dans les comics, Negan le rencontre en premier

Comme le résume The Hollywood Reporter, Negan fait la connaissance de Beta en pleine nuit. Ce dernier est armé jusqu'aux dents, ce qui fait rire l'ancien leader des Sauveurs. Negan s'est échappé de sa prison d'Alexandria et essaye d'infiltrer le camp des Chuchoteurs. Son but ? Gagner la confiance d'Alpha puis l'assassiner afin "d'offrir" son cadavre à Rick, en signe de paix... Ce qui ne va pas plaire à Beta, et décupler la violence de la guerre des Communautés contre les Chuchoteurs.

Le combat de Beta contre Negan Crédit : Image Comics

Pour le moment dans la série, Negan est retourné dans sa cellule d'Alexandria, après avoir réalisé que ce nouveau monde ne pouvait rien lui apporter. S'il propose son aide à Michonne, pour "mener les gens à la baguette", rien ne laisse encore présager que l'ancien chef des Sauveurs sortira de nouveau de sa prison.