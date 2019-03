THE WALKING DEAD 9x15 "The Calm Before" Promo [HD] Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan

publié le 18/03/2019 à 19:32

Il ne reste plus que deux épisodes avant la fin de la saison 9 de The Walking Dead. The Calm Before, diffusé le lundi 25 mars 2019 sur AMC et OCS s'annonce fort en tension et en drames, comme le dévoile le teaser. Attention, la suite contient des spoilers.



Daryl va-t-il se sacrifier pour sauver les siens ? C'est bien ce que les fans peuvent présumer en regardant le teaser de l'épisode 15. Le meilleur ami de Rick, Michonne et Carol sont encerclés par des Chuchoteurs dans la forêt. Beta, que Daryl a affronté et vaincu dans l'épisode 13 et Alpha sont de la partie, ce qui n'augure rien de bon.

Daryl semble en effet subir un ordre d'Alpha et lancer un dernier coup d’œil à Carol, sûrement pour la rassurer. La tension est à son comble et on se demande bien ce que la showrunner Angela Kang nous réserve pour cette fin de saison 9.