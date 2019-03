publié le 11/03/2019 à 08:13

Les masques tombent dans ce nouvel épisode de The Walking Dead. Mais il ne s'agit pas encore des visages des fameux (et terrifiants) Chuchoteurs qui sont révélés dans cet épisode diffusé par AMC et OCS ce lundi 11 mars 2019. Voici le traditionnel récap' de RTL Super sur l'épisode 13 de la saison 9 de la série post-apocalyptique The Walking Dead. Naturellement, cet article va contenir de nombreux spoilers donc nous vous invitons à regarder l'épisode si vous ne voulez pas gâcher votre plaisir.



Pas de saut dans le temps ou de flash-back émouvant pour cet épisode baptisé Chokepoint (goulot d'étranglement). L'intrigue prend directement la suite des événements de l'épisode de la semaine passée où Daryl Dixon (Norman Reedus) et Connie (Lauren Ridloff) sont venus secourir nos deux jeunes tourtereaux : Henry et Lydia.

La traque de Bêta

Les Chuchoteurs ne vont pas en rester là. Après avoir été attaqués par nos héros, les hommes d'Alpha (qui n'apparaît d'ailleurs pas dans cet épisode), menés par Bêta, partent à la recherche de Lydia et Henry. Même si la jeune femme est l'une des leurs depuis des années, ses dernières actions la place dans le camp des traîtres et toute rédemption semble impossible. Pourtant, Daryl ne semble pas encore lui faire confiance. Lydia se retrouve donc bien seule auprès de ses sauveurs avec pour seul espoir le jeune Henry.

Pour échapper à la traque des hommes masqués, Daryl et Connie mènent la petite équipe en haut d'un immeuble. Cette stratégie, qui donne son nom à l'épisode, a pour objectif d'offrir au groupe l’avantage de la hauteur et un moyen idéal de faire le tri entre les zombies et les Chuchoteurs. En effet, pour poursuivre nos protagonistes, Bêta et ses hommes devront se révéler au milieu de leurs "gardiens" puisqu'eux seuls peuvent monter les escaliers ou ouvrir des portes. Connie et Daryl n'auront plus qu'à éliminer cette poignée de Chuchoteurs et Bêta plutôt que d'affronter une meute entière de marcheurs.

Duel entre Bêta et Daryl

Daryl ne fait pas encore pleinement confiance à Lydia mais, en observant une conversation entre Henry et l'adolescente, il finit par lui accorder sa confiance. Un changement de point de vue qui ravit Connie et Henry. S'ils s'en sortent, Lydia pourra rester avec eux. Lors de ce dialogue entre les deux jeunes gens, Lydia demande à Henry de lui avouer ses sentiments. Une scène romantique comme on en voit peut dans The Walking Dead. Henry avoue à mi-mots aimer la jeune femme qui lui rend un baiser.



Daryl demande alors à chacun de se préparer. Lydia doit se cacher avec le chien dans une petite pièce. Elle ne se sent pas prête à tuer son ancienne famille. Henry, lui, a promis à la jeune fille qu'il essaierait de ne pas tuer les Chuchoteurs mais de simplement les blesser. Ce qui devait arriver arriva : c'est lui finira par être blessé à la jambe à cause de son altruisme mal placé. Daryl et Connie arrivent quant à eux à se débarrasser des autres Chuchoteurs.



Daryl affrontera à mains nus puis aux couteaux Bêta. Un combat d'égal à égal entre deux guerriers qui crée la seule séquence de suspense de l'épisode. Daryl prendra finalement le dessus sur le lieutenant d'Alpha en le jetant dans une cage d'ascenseur. A la fin de l'épisode, nous découvrons que Bêta n'est pas mort, mais il reste tout de même enfermé seul dans un endroit dont il ne peut pas sortir sans aide extérieure. Les deux hommes sont sans doute appelés à se retrouver dans les prochains épisodes.

Une nouvelle alliance

L'épisode Chokepoint évoque aussi la fameuse Foire des Communautés mise en place par le Royaume avec Carol et Ezekiel. Ces derniers ont reçu une lettre du groupe au mystérieux symbole rouge. Cette nouvelle petite bande demande au roi et à la reine de donner une partie de leurs provisions si ils souhaitent que chacun puisse accéder à la Foire sur "leurs routes" en toute sécurité. De l'extorsion façon bandits des grands chemins en somme.



Si Ezekiel semble partant pour une riposte armée face à ces individus, Carol arrive à convaincre le groupe que ces hommes, manifestement plus civilisés que la moyenne (ils ont envoyé une lettre grammaticalement correcte et ne tue pas aveuglement), peuvent devenir de nouveaux alliés.



La suite des événements donne raison à la reine. Après une négociation particulièrement aisée, le mystérieux groupe révèle enfin son identité. Ils se font appeler les "Maraudeurs" et ils acceptent de sécuriser les routes contre un accès à la Foire (et le visionnage d'un film, un luxe dans ce monde permis grâce aux panneaux électriques du Royaume). Ce pacte nouveau est immédiatement mis en application quand un groupe de voyageurs est sauvé par les Maraudeurs d'une attaque de zombies. Tout le monde (y compris un nouveau bébé caché dans un coffre le temps de l'attaque) s'en sort indemne et peuvent se reposer à la Foire.