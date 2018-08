"X-Men : Dark Phoenix" est-il le film maudit de la franchise X-Men ?

publié le 10/08/2018 à 17:05

Que se passe-t-il avec X-Men : Dark Phoenix ? Le prochain film X-Men consacré à Jean Grey (Sophie Turner) avec les personnages de la précédente nouvelle saga (James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence) est au centre de nouvelles rumeurs qui n'augurent rien de bon pour la sortie du film.



En juillet dernier, le média québécois La Presse a annoncé que la 20th Century Fox prévoyait "de longs reshoots" pour X-Men : Dark Phoenix [dont le tournage se déroule au Canada]. Trois mois de scènes supplémentaires au total. "Ils retournent la dernière partie du film. C'est une belle surprise", a expliqué Pierre Moreau, PDG du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ).

Une nouvelle qui n'augure alors rien de bon pour le film de Simon Kinberg (X-Men : Apocalypse, X-Men : Days of Future Past), car même si les reshoots sont légions dans les films (Rogue One, Justice League), ils sont rarement aussi longs... De quoi faire paniquer les fans, surtout après que les studios repoussent sans raison sa date de sortie de novembre 2018 à février 2019. Qu'en est-il vraiment ? RTL Super fait le point sur les dernières informations.

Des reshoots pour quelques scènes seulement

Si certains peuvent penser que ce prochain X-Men est maudit, le média américain Collider a corrigé l'information donnée par le média canadien. Selon la production de Dark Phoenix, "les reshoots ne s'étaleront que sur deux semaines et demi". Une durée "standard" pour un blockbuster de ce type. D'ailleurs, Collider rappelle que Thor : Ragnarok et Black Panther ont eu droit au même traitement et ça ne les a pas empêché d'être des succès. Particulièrement Black Panther, qui est devenu le roi d'Hollywood.



Toujours selon le média américain, ces nouveaux tournages correctifs permettront "d'injecter plus d'action dans le troisième acte du film, ajouter quelques nouvelles scènes et des images supplémentaires à des séquences déjà existantes".



Ce n'est donc pas une révision majeure de tout le film, comme ce qui a pu être annoncé il y a quelques semaines. Il faudra tout de même patienter avant une première bande-annonce et de nouvelles images officielles pour savoir si le film sera à la hauteur des attentes des fans.