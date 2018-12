publié le 19/09/2018 à 08:00

Captain Marvel électrise les fans. Pour l'anniversaire de l'US Air Force ce 18 septembre 2018, la Maison des Idées a dévoilé la première bande-annonce du film pendant l'émission Good Morning America.



En quelques minutes, le public peut découvrir pour la première fois l'univers de Carol Danvers, pilote américaine, devenue la plus forte des Avengers à la suite d'un accident. Dire que le film est très attendu par les fans est un euphémisme puisqu'il s'agit du premier consacré à une héroïne, annoncée dans la scène post-générique d'Avengers : Infinity War.



S'il faudra encore patienter jusqu'au 6 mars 2019 pour découvrir Captain Marvel dans son ensemble, cette première bande-annonce dévoile d'ores et déjà de solides éléments de l'intrigue. Entre la guerre des Kree contre les Skrulls, le retour de Ronan l'Accusateur (Les Gardiens de la Galaxie), RTL Super vous dévoile les images à retenir de ce trailer frénétique.

Carol n'a pas beaucoup de souvenirs de sa vie sur Terre

Captain Marvel après son retour violent sur Terre Crédit : capture d'écran YouTube

Le 6 septembre 2018, Jude Law explique à EW que "Captain Marvel évite le modèle traditionnel d'une origine-story, car lorsque le film commence, Carol a déjà ses pouvoirs [qu'elle acquiert après un accident]. Ses propos sont d'autant plus compréhensibles avec la bande-annonce, puisque Carol atterrit dans un vidéo-club de Los Angeles, après le crash de son vaisseau Kree.



Elle explique ensuite au jeune Nick Fury qui a réussi à l'intercepter : "Il me revient des souvenirs (...) Je crois que j'ai vécu ici, j'ignore si c'est la réalité". Des images de son enfance et de sa vie de pilote à l'US Air Force ponctuent le reste du trailer, signe que nous voyagerons dans le temps pendant le film, et découvrirons Carol enfant, pendant son entraînement miliaire sur Terre, puis son arrivée chez les Kree.

Ronan l'Accusateur s'apprête à envahir la Terre

Ronan l'Accusateur face à la planète Terre Crédit : capture d'écran YouTube

Vu une première fois dans Les Gardiens de la Galaxie, Ronan l'Accusateur, fait comme annoncé dans les premières photos, son grand retour dans Captain Marvel. Comme on le voit sur l'image, il se trouve à bord d'un vaisseau proche de la Terre. Nul doute que son arrivée sur notre planète ne sera pas synonyme de paix.



Il cherche probablement à traquer les Skrull, ses ennemis, qui ont réussi à infiltrer la Terre grâce à leur pouvoir de métamorphose. La guerre entre les deux races extra-terrestres menace donc la Terre et Captain Marvel devra tout faire pour préserver les populations.



Les Skrull sont parmi nous

Les Skrull sont des extra-terrestres qui peuvent changer de forme Crédit : capture d'écran YouTube

Ne paniquez pas : Captain Marvel ne frappe pas les personnes âgées pour un rien. Il s'agit en réalité d'un Skrull, qui a réussi à prendre l'apparence d'une citoyenne aux cheveux gris. Les fans ont pu avoir un aperçu de leur mission destructrice avec les photos de Ben Mendelsohn, qui incarne Thalos, le chef des Skrull. Sur le plateau du talk-show de Jimmy Fallon, le 14 septembre 2018, l'acteur qui a incarné Orson Krennic dans Rogue One, a expliqué : "Vous connaissez bien les comics, non ? Vous savez donc que nous [les Skrull] pouvons changer de formes, et faire tout ce que nous voulons".

Une ébauche de la plus puissante des héroïnes Marvel

Brie Larson incarne Captain Marvel Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les comics, Captain Marvel est exposée à des radiations d'une technologie Kree, une race extraterrestre que les fans de Marvel connaissent bien. Dans le premier Les Gardiens de la Galaxie, on découvre l'un d'eux : Ronan L'Accusateur (joué par Lee Pace) est le grand méchant Kree qui souhaite détruire la planète Xandar avec la Pierre de Pouvoir.



Cette technologie Kree va modifier l'ADN de la jeune Carol et lui conférer des pouvoirs incroyables. Une force surhumaine tout d'abord, mais qui peut concurrencer celle de l'Incroyable Hulk ou du dieu Thor. Carol Danvers dispose aussi d'une grande résistance et peut supporter toutes les attaques ou état de fatigue. Elle peut aussi voler comme un certain Superman (à 6 fois la vitesse du son pour être exact) et elle a aussi un don de clairvoyance qui lui permet d'anticiper les attaques, un peu comme le "sens de l’araignée" de Spider-Man.



La dernière image de la bande-annonce se rapproche de son apparition en tant que Binaire dans les comics, après sa rencontre avec certains X-Men. Elle peut, entre autres, absorber l’énergie et envoyer des rayons cosmiques pour pulvériser ses ennemis, se déplacer à la vitesse de la lumière et survivre dans le vide interstellaire. Ses cheveux de flammes et ses pouvoirs décuplés du trailer, vous donneront sans doute l'impression que Dark Phoenix (la forme ultime de la télépathe Jean Grey dans les X-Men) a rejoint les Avengers.

L'agent Coulson est de retour

Le jeune Agent Coulson incarné par Clark Gregg Crédit : capture d'écran YouTube

Comme pour Nick Fury, l'agent Coulson va être rajeuni numériquement dans le film, puisqu'il se déroule dans les années 90, soit des années avant ses aventures avec les Avengers dans New-York (Avengers, 2011). Pour le moment, le célèbre agent fant de Captain America ne prononce pas un mot dans le trailer, mais il y a fort à parier qu'il formera un excellent duo avec Nick Fury. Interviewé par EW,Clark Gregg a d'ailleurs expliqué que son personnage : "C’est un agent du SHIELD relativement jeune, obsédé par MC Hammer et qui s’habille comme lui. Ça énerve énormément Fury. Le sarouel [que porte MC Hammer dans le clip de You Can't Touch This] se marie mal avec l’Armani".

Un film proche des comics

Captain Marvel aura des costumes similaires à ses apparitions dans les comics Crédit : capture d'écran YouTube

La bande-annonce dévoile pas moins de 3 tenues différentes de Captain Marvel : le costume blanc et vert de la Star-Force, son armure verte avec son casque et sa crête, sans oublier son équipement bleu et rouge (que l'on retrouve sur le poster). Preuve qu'Anna Boden et Ryan Fleck ont choisi d'adapter les différentes apparitions de l'héroïne dans le film. Au fil des années, Captain Marvel a en effet abordé plusieurs "looks" lors des relaunchs (relance d'une série déjà existante) de ses aventures. La crête a ainsi fait sensation en 2012.

"The Mohawk hairstyle" (la crête), un look très populaire de l'héroïne dans les comics Crédit : Marvel comics