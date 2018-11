publié le 12/11/2018 à 23:00

L'univers des super-héros est en deuil. Stan Lee, père de tant de personnages, de Daredevil à Spider-man en passant par les X-Men et Iron Man, est décédé à l'âge de de 95 ans à Los Angeles. Dans la foulée, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, de la part de fans mais aussi de nombreuses personnalités d'Hollywood.



La comédienne Evangeline Lilly qui a joué dans Ant-Man et la guêpe, s'est exprimée sur son compte Twitter. "Stan, plus qu'un maître des histoires, tu semblais être un maître de la vie", a-t-elle écrit. Les frères Russo, réalisateurs d'Avengers, Infinity War, ont eux aussi salué la mémoire de la légende : "Merci d'avoir rempli notre enfance avec tant de joie", ont-ils réagi.

Le compte Twitter de Marvel Entertainment a exprimé sa tristesse, alors que celui du concurrent DC Comics, ont également publié un hommage appuyé.Chris Evans, interprète de l'iconique Captain America, indiquait qu'"il n'y aura jamais un autre Stan Lee". Paul Logan, célèbre youtubeur, a également remercié Stan Lee "pour avoir montré au monde ce qu'était qu'imaginer, rêver et croire".

Ryan Reynolds, entré dans l'univers Marvel par le personnage déjanté de Deadpool, a salué sobrement Stan Lee par un "RIP Stan. Merci pour tout".Autre personnage immense de Marvel, Wolverine, campé tant de fois par Hugh Jackman qui a posté une photo de lui avec le père des X-Men.





"Nous avons perdu un génie créatif. Stan Lee a été une force pionnière dan s l'univers des super-héros. Je suis fier d'avoir une petite part de cet héritage... et d'avoir aidé à donner vie à l'un de ses personnages", a-t-il écrit. Mark Hamill, le Luke Skywalker de la saga Star Wars, a salué la contribution de Stan Lee à la pop culture.