publié le 26/04/2018 à 14:53

C'est un duo adoré par la communauté Marvel depuis 2014. Joe et Anthony Russo, les réalisateurs des trois plus grands et gros films de la Maison des Idées. Captain America : Le Soldat de l'Hiver (2014), Captain America : Civil War (2016) et le récent Avengers : Infinity War, déjà un phénomène.



Depuis quatre ans, les frères Russo ont participé aux succès des films Marvel en développant des histoires qui parviennent à jongler entre action, humour et drame. Un cocktail qui marche à chaque fois, tout en étant surprenant. Et avec Avengers : Infinity War, ils ont une nouvelle fois placé la barre très haut.

Les deux frères ont réussi à réunir plus d'une vingtaine de super-héros et héroïnes dans la même histoire, adapter avec brio le plus grand méchant Marvel au cinéma (Thanos) et signer une intrigue bouleversante. Retour sur leurs carrières démarrées en 1990, sans costume, ni bannière étoilée.

Des débuts prometteurs dès 1997

Nés respectivement en 1970 et 1971, Anthony et Joe Russo travaillent ensemble depuis les années 90. Avant de suivre tous les deux une formation aux métiers du cinéma, ils produisent et réalisent leur premier film : Pieces. Dans cette comédie où ils partagent tous les deux l'affiche, avec leur frère Jon, ils incarnent des escrocs. Le film, complètement barré selon une critique de Variety, est sélectionné au Slamdance Film Festival et à l'American Film Institute Festival. Joe Russo y reçoit d'ailleurs le Prix du Meilleur acteur de l'American Film Insitute.



Et lors de leur passage au Slamdance Film Festival, ils tapent dans l’œil du réalisateur et producteur Steven Soderbergh (la saga Ocean's, Erin Brockovich, seule contre tous, Logan Lucky...). Il leur propose de produire leur prochain film : Bienvenue à Collinwood, une autre comédie sortie en 2001. Le casting réuni Sam Rockwell (Oscar du Meilleur second rôle cette année pour 3 Billboards), George Clooney (qui travaillera par la suite avec Soderbergh pour la saga Ocean's) et William H. Macy (Shameless, Fargo). On y suit une bande de malfrats amateurs du quartier de Collinwood qui mettent en place un cambriolage, qui ne se passera pas comme prévu.

> Bienvenue A Collinwood (Welcome To Collinwood) - Bande Annonce

Producteurs, réalisateurs et monteurs sur tous les écrans

En 2006, forts du succès de Bienvenue à Collinwood, les frères Russo réalisent Toi et moi... et Dupree. Une comédie romantique avec Kate Hudson, Matt Dilon, Owen Wilson et Michael Douglas. Le film ne recueille pas de bonnes critiques, et obtient 21% d’avis favorables sur le site Rotten Tomatoes, qui recense toutes les notes des films lors de leurs sorties. Néanmoins, le film cartonne au box-office international avec 130 millions de dollars. Mais, c'est la dernière comédie que Joe et Anthony Russo réaliseront.



> You, Me and Dupree Trailer

En plus de leur carrière au cinéma, les frères Russo réalisent et produisent des séries. Dans les années 2000, ils participent à la réalisation d'épisodes d'une dizaine de séries comme Arrested Development et dont le narrateur est Ron Howard (Solo : A Star Wars Story, Apollo 13, Da Vinci Code) et Carpoolers avec Jerry O'Connell (Scream 2,Jerry Maguire).

La consécration avec Marvel en 2014

La carrière des frères Russo opère un virage à 180 degrés lorsque Marvel Studios les engage pour réaliser Captain America : Le Soldat de l'Hiver, second volet de la trilogie consacré au super-héros incarné par Chris Evans. Le Soldat de l'Hiver tranche nettement avec le premier Captain America, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et où on assiste à la naissance de Captain America. Les frères Russo introduisent une tension dramatique avec le personnage de Bucky Barnes et des effets spéciaux explosifs dans le film qui devient rapidement un succès mondial. Plus encore, ils réalisent une histoire accessible pour les néophytes, en revenant sur les origines de Captain America, sans pour autant ennuyer les fans.



> Captain America : Le Soldat de l'Hiver - Bande-annonce VOST - Marvel Officiel | HD

Après le carton de Captain America : Le Soldat de l'Hiver, les frères Russo sont aux commandes de Captain America : Civl War. Ils passent au niveau supérieure en adaptant l'une des intrigues les plus fortes de Marvel comics : la séparation des Avengers. Et une fois de plus, Joe et Anthony Russo prouvent qu'ils savent très bien jongler entre comédie (à travers les personnages de Spider-Man et Ant-Man), émotion, action et drame. L'histoire a des conséquences sur de nombreux films Marvel (Spider-Man : Homecoming, Black Panther...) et bouleverse le MCU (l'Univers cinématographique Marvel).

> Captain America : Civil War - Bande-annonce officielle (VOST)

Le duo qui marquera les fans avec "Avengers : Infinity War"

Nous n'irons pas trop loin dans la description d'Avengers : Infinity War, en salles depuis le 25 avril, afin de vous éviter les spoilers. Avec Avengers : Infinity War, première partie du chapitre final d'un univers qu'on a découvert il y a 10 ans dans Iron Man, les frères Russo signent un Marvel époustouflant et imprévisible. Le premier film de la Maison des Idées à rassembler la plupart de ses héros et héroïnes dans la même aventure. Avec justesse, les réalisateurs ont réussi le challenge : faire cohabiter les super-équipes dans 2h30 de film sans lourdeurs. Et Thanos (Josh Brolin), ils offrent aux fans le méchant le plus dangereux de l’univers Marvel au cinéma. Plus rien ne sera comme avant après Avengers : Infinity War.

> Avengers : Infinity War - Bande-annonce officielle (VOST)