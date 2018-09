publié le 28/09/2018 à 12:32

La saison 8 ne Game of Thrones est loin d'arriver, mais Sophie Turner met déjà les fans en garde. En pleine promotion pour Dark Phoenix, l'interprète de Sansa Stark a pris le temps de se confier sur l'ultime du saison du show qui l'a révélé au grand public.



"Qui sait si les fans seront satisfaits [du final de la saison 8]. Je pense que beaucoup de fans seront déçus, mais d'autres seront vraiment au septième ciel. Cela va être intéressant de voir les réactions du public, mais pour ma part, j'ai pleuré en lisant la dernière phrase du scénario : 'Fin de Game of Thrones'. C'était très fort ", explique Sophie Turner au média américain IGN.

Et si HBO verrouille toute communication autour de l'intrigue de la saison 8, cela n'empêche pas l'actrice de donner quelques détails sur l'évolution de son personnage. " Durant toute la série, elle a complètement ignoré ce qu’elle voulait, où elle voulait être et qui elle était. Pour cette dernière saison, j’ai vraiment l’impression qu'il s’agit du personnage qui a le plus de confiance en lui". Une déclaration qui ne manquera pas d'augmenter l'impatience des fans.