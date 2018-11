publié le 28/11/2018 à 11:18

Captain Marvel est reparti en tournage. "Une tradition" pour la plupart des blockbusters ces dernières années, sans pour autant que cela soit synonyme de catastrophe annoncée. Pas de panique, mais cela n'empêche pas le casting de poster quelques photos pour donner des indices sur le film, attendu le 6 mars 2019 en France.



Sur Twitter, Gemma Chan (Crazy Rich Asians), qui incarnera Minn-Erva, a ainsi publié une photo pendant les reshoots. On voit son poing bleu (couleur des Krees, le peuple extra-terrestre lié à Captain Marvel) paré au combat contre les Skrulls. Captain Marvel adaptera en effet le combat entre ces deux groupes d'extra-terrestres, qui aura des conséquences pour la Terre.

Membre de la Staforce (l’élite militaire Kree) comme on peut le voir dans la première bande-annonce, Minn-Erva est, dans les comics, une généticienne de renom. Elle cherche un moyen pour relancer l'évolution génétique de son peuple. C'est pourquoi elle est envoyée sur Terre, afin d'espionner Mar-Vell (le mentor de Captain Marvel, qui serait incarné par Jude Law). Il faudra encore patienter pour découvrir si Anna Boden et Ryan Fleck ont adapté cette partie de l'histoire de Minn-Erva dans le film.

Back to work... pic.twitter.com/No0jqEOeCh — Gemma Chan (@gemma_chan) 27 novembre 2018

Des pouvoirs similaires à ceux de Captain Marvel

Comme Captain Marvel, Minn-Erva est dotée d'une force surhumaine, qui lui permet, entre autres, de soulever des charges de 10 tonnes. Elle peut aussi voler à une vitesse extrêmement rapide et grâce à ses sens décuplés, Docteur Minerva est capable de retrouver n'importe qui dans le monde. En tant que généticienne extrêmement douée, elle a de très bonnes connaissances sur la procréation des Krees et des humain(e)s. Elle maîtrise également la technologie avancée de sa planète et sait se défendre avec des blasters (pistolets) fixés à ses gants.